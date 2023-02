Že Pandy válí? Série se mají přerušovat, věří pardubický trenér Repeša

Ligovou šňůru Sluneta rozjela už 16. prosince domácím skalpem mistrovského Nymburka (96:83) a postupně přemohla kompletní seznam možných protivníků — nejčerstvěji teď v neděli v derby drtivě Děčín (97:78). I Pardubice vyzvala nedávno; v závěrečném kole základní části je však 4. února v jejich hale v dramatické koncovce udolala jen o jediný koš (79:77). V tabulce okupuje třetí příčku, zatímco Východočeši už nějaký čas drží pátou.

„Nedávný vzájemný zápas jsme si dlouho analyzovali. Dívali jsme se na to, co jsme dělali dobře, co nám fungovalo, a co naopak ne,“ nastínil Dino Repeša, chorvatský kouč pardubické Beksy. „Ano, budeme hrát proti týmu, který má momentálně nejlepší formu v lize, ale série jsou od toho, aby se přerušovaly, a já doufám, že právě k tomu dojde — i díky našim skvělým příznivcům. Pevně věřím, že do středečního utkání budeme dobře připraveni a odehrajeme co nejkvalitnější zápas, abychom dobře vstoupili do skupiny A1,“ dodal trenér.

V poslední větě uvedené Repešovy citace je zabudován lehký paradox: na programu je sice už 3. kolo nadstavby, ovšem pro Beksu to skutečně bude teprve první. Po výše zmíněné porážce od Ústí totiž bojovala jen v pohárech — z Alpe Adria Cupu vypadla ve čtvrtfinále ve Spišské Nové Vsi s tamějšími Rytieri po výsledku 80:97, když v odvetě promarnila čtrnáctibodový náskok z domácí palubovky, a na rozdíl od Slunety, jež zkraje února vyřadila Opavu, se jí následně nedařilo ani ve čtvrtfinále Českého, odkud ji před vlastním publikem vyprovodil Kolín (87:76).

„Situace není po třech porážkách ideální, ale musíme mít hlavy nahoře a být pozitivně naladěni. Ve skupině A1 nás čeká 14 zápasů, které mohou celou situaci změnit,“ burcoval svůj tým křídelník Filip Novotný. „Všichni v šatně jsme si řekli, že nejdůležitější bude nechat za sebou to, co se stalo, opravdu zamakat a vybojovat co možná nejvíce vítězství,“ pokračoval.

Nick Neal z Pardubic zakončuje přes Johana Haiblíka z Ústí.

Stavět snad lze na tom, že Pardubičtí mají se Slunetou pozitivní bilanci, v Ústí v prosinci dokázali vyhrát 81:71. Jenže jak vidno, kouzlo domácího prostředí v téhle konfrontaci zatím moc nepůsobilo.

„Všichni cítíme, že Slunetě máme před našimi fanoušky co vracet. Všechno začne od obrany,“ mínil Novotný. „V minulém duelu jsme od Ústí dostali až příliš mnoho košů z rychlých protiútoků. Myslím, že hlavním faktorem bude právě naše obranná fáze, a to jak obrana pět na pět, tak eliminace soupeřova rychlého protiútoku,“ doplnil.