Deset výher v řadě. Boston porazil i Dallas, Adetokunbo řádil proti Chicagu

Boston na vlastním hřišti v sezoně ztratil jediné utkání a i proti Dallasu potvrdil svou dobrou domácí formu. Nevadilo mu ani to, že Mavericks opět táhl Luka Dončič s 37 body, 12 doskoky a 11 asistencemi. Stal se tak teprve druhým hráčem historie, který v Bostonu dokázal zapsat triple double s minimálně 30 nastřílenými body. Tím prvním byl v roce 2016 Russell Westbrook.

Jenže Boston měl více zbraní. Jayson Tatum dal 32 bodů, Jaylen Brown 25 bodů a Kristaps Porzingis 24 bodů a celý tým dohromady pak trefil 21 trojek. Dallas se ještě držel do třetí čtvrtiny, ve které prohrával o pět bodů, ale posledních 16 minut Celtics ovládli a získali jednoznačnou výhru. „Hraje se proti nim opravdu těžko. Nedají vám snadnou střelu a naopak rozebírají vaší obranu. Každou chybu potrestají trojkou,“ řekl trenér Dallasu Jason Kidd.

Sacramento dovedl k překvapivé výhře nad Minnesotou náhradník Malik Monk, který dal 39 bodů, z toho většinu ve druhé půli. Zastoupil tak hvězdu týmu De’Arrona Foxe, který k utkání nenastoupil. To Timberwolves měli k dispozici všechny své opory, ovšem nejlepší střelec Anthony Edwards v poločase z utkání odstoupil a zamířil do nemocnice k porodu potomka.

Minnesota se bez své hvězdy trápila, dovedla zápas alespoň do prodloužení, v něm ale v posledních třech minutách neskórovala a Sacramento získalo důležité vítězství do vyrovnaného boje o play off.

Chicago nenašlo v obraně recept na Adetokunba, který už poosmé v sezoně pokořil hranici čtyřiceti nastřílených bodů, když proměnil 16 z 22 střel a přidal 12 trestných hodů. Pomohl tak Milwaukee k páté výhře za sebou. Bucks utekli soupeři už v první čtvrtině a postupně vedli až o 25 bodů.

Janis Adetokunbo z Milwaukee Bucks slaví během zápasu s Chicago Bulls.

New Orleans zadělalo na výhru 129:102 nad Indianou už v první čtvrtině, ve které Pelikáni nastříleli 48 bodů a vyrovnali tak klubový rekord. „Ani nevím, jak popsat ten pocit. Prostě nám to tam začalo padat, tak jsme dál stříleli. A vše končilo v koši,“ řekl Brandon Ingram, který dal 19 ze svých 34 bodů právě v první čtvrtině. Pelikáni měli v první čtvrtině úspěšnost střelby 91 procent, což je nejvíce za posledních deset let.

Washington prohrál 115:140 na hřišti Los Angeles Clippers a připsal si tak už čtrnáctou porážku za sebou. Domácí tým přišel v první půlce o hvězdného Westbrooka, jenž utrpěl zlomeninu ruky a čeká ho pauza. Wizards zůstali s bilancí 9 výher a 51 porážek na posledním místě celé soutěže za Detroitem, který sice také prohrál 100:110 s Clevelandem, ale má o jednu porážku méně.

Basketbalová NBA: Boston - Dallas 138:110

Chicago - Milwaukee 97:113

Detroit - Cleveland 100:110

LA Clippers - Washington 140:115

Memphis - Portland 92:122

Minnesota - Sacramento 120:124 po prodl.

New Orleans - Indiana 129:102

Philadelphia - Charlotte 121:114

Toronto - Golden State 105:120

Východní konference

Tabulka Atlantické divize Tým Z V P % 1. Boston 59 47 12 79,7 2. New York 60 35 25 58,3 3. Philadelphia 59 34 25 57,6 4. Brooklyn 59 23 36 39,0 5. Toronto 60 22 38 36,7

Tabulka Centrální divize Tým Z V P % 1. Cleveland 59 39 20 66,1 2. Milwaukee 61 40 21 65,6 3. Indiana 61 34 27 55,7 4. Chicago 60 28 32 46,7 5. Detroit 59 9 50 15,3

Tabulka Jihovýchodní divize Tým Z V P % 1. Orlando 60 34 26 56,7 2. Miami 59 33 26 55,9 3. Atlanta 59 26 33 44,1 4. Charlotte 60 15 45 25,0 5. Washington 60 9 51 15,0

Západní konference

Tabulka Jihozápadní divize Tým Z V P % 1. New Orleans 61 36 25 59,0 2. Dallas 60 34 26 56,7 3. Houston 59 25 34 42,4 4. Memphis 60 20 40 33,3 5. San Antonio 60 12 48 20,0

Tabulka Severozápadní divize Tým Z V P % 1. Minnesota 60 42 18 70,0 2. Oklahoma City 59 41 18 69,5 3. Denver 60 41 19 68,3 4. Utah 60 27 33 45,0 5. Portland 58 16 42 27,6