LeBron nasázel 40 tisíc bodů. Porážce se šampionem nezabránil ani rekordman

James vloni v únoru vystřídal v čele střeleckých statistik Kareema Abdula-Jabbara (38 387 bodů) a po zhruba roce už je před legendárním pivotem Lakers o více než 1600 bodů. Metu 40 000 překonal na začátku druhé čtvrtiny a při následujícím oddechovém čase se dočkal od diváků aplausu vestoje.

„Když jsem překonal 40.000 bodů a viděl v hledišti manželku, maminku, tleskat svou dceru..., musím uznat, že to byl skvělý pocit,“ řekl James, na jehož počest Lakers připravili i speciální přestávkové video.

James byl nejlepším střelcem domácích, připsal si i 9 asistencí. S 23 body mu sekundoval Rui Hačimura, 19 bodů a 14 asistencí přidal Austin Reaves.

„Je úžasné být s ním (Jamesem) každý den, je to něco, za čím se člověk bude později v životě ohlížet. Začíná to tím, co dělá a jak pracuje, když se nikdo nedívá. Přímo před námi máme jednoho z nejlepších hráčů, co kdy basketbal hráli,“ řekl Reaves.

Denver dovedl k výhře Nikola Jokič, jenž zaznamenal 35 bodů, 10 doskoků a 7 asistencí. Michael Porter přidal 25 bodů a 10 doskoků.

Phoenix doma podlehl Houstonu 109:118, přičemž dohrával bez dvou opor. Devin Booker, autor 24 bodů, musel do šatny s poraněným kotníkem, poté co šlápl na nohu protihráči, Bradley Beal byl při návratu po pětizápasové absenci vyloučen po dvou technických chybách.

„Bojovali jsme, chtěli jsme se vrátit zpátky do utkání, zdramatizovali jsme ho tak, jako to občas týmy dělají nám. Ale nestačilo to,“ litoval trenér Suns Frank Vogel. Jeho celek táhl Kevin Durant s 30 body a 9 doskoky. Na straně Rockets zářili Jalen Green s 34 body a 9 doskoky nebo Fred VanVleet s 24 body a 11 finálními pasy. „Konečně jsme hráli jako tým, kterým chceme být každou noc,“ řekl Green. Houston vyhrál po třech porážkách a na dvanáctém místě v Západní konferenci má na kontě o sedm výher méně než Lakers, kterým patří poslední postupové místo do play off.

Nejlepším střelcem sobotního programu byl autor 38 bodů Mikal Bridges z Brooklynu při výhře 114:102 nad Atlantou. Hosté hráli stále bez Trae Younga a den po zisku triple doublu v G-League chyběl znovu i Vít Krejčí.

Jen o bod méně než Bridges nastřílel Jimmy Butler, jehož Miami přehrálo Utah 126:120. Největší drama viděli diváci v Memphisu, kde Portland vybojoval vítězství 107:100 až v nastavené pětiminutovce.