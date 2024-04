Minnesota si v play off NBA opět poradila s Phoenixem, Dallas proti Los Angeles srovnal

Minnesota potvrdila, že má jednu z nejlepších obran v lize, a žádné z hvězd Phoenixu nedovolila se rozstřílet. Devin Booker měl 20 bodů, Kevin Durant 18 bodů a Bradley Beal 14 bodů. Na druhé straně se sice trápil Anthony Edwards, který trefil jen tři střely a měl 15 bodů, ale nečekaným hrdinou se stal Jaden McDanields, který řídil výhru 25 body a vytvořil si nový osobní rekord v play off.

Je to teprve podruhé v historii, kdy Minnesota vede v play off sérii 2:0 na zápasy. Poprvé to bylo v roce 2004, kdy postoupila přes Denver 4:1 na zápasy.

„Všichni víme, že je potřeba, abychom se obětovali a udělali všechno pro vítězství bez ohledu na naše ega. Hlavní je týmový úspěch,“ řekl Karl-Anthony Towns, autor 12 bodů. „Vidím na soupeři, jak to má těžké. Každému by se hrálo špatně proti obraně, kterou teď předvádíme,“ dodal pivot Rudy Gobert.

Sestřih utkání Minnesota - Phoenix:

Milwaukee znovu postrádalo svou hvězdu Janise Adetokunba, který má poraněné lýtko. Indiana toho tentokráte byla schopna využít, když znovu spoléhala hlavně na Pascala Siakama. Ten po 36 bodech z prvního duelu teď zaznamenal 37 bodů, 11 doskoků a 6 asistencí, oproti úvodní porážce v sérii ale měl tentokráte výraznější podporu spoluhráčů. Myles Turner dal 22 bodů a Andrew Nembhard 20 bodů.

Indiana si především skvěle půjčovala míč a na 50 úspěšných střel nasbírala 38 asistencí. Z toho plynuly volné střely a celkem 16 daných trojek. Milwaukee tak nezachránil ani Damian Lillard a jeho 34 bodů. Pro Indianu to byla první výhra v play off po šesti letech a deseti porážkách v řadě.

Sestřih utkání LA Clippers - Dallas:

Série mezi LA Clippers a Dallasem měla být asi nejvyrovnanější na Západě a to se potvrzuje. Ve druhém utkání ani jeden z týmů nevedl dvouciferným rozdílem a oba celky se přetahovaly o výhru. Nakonec ji urval Dallas, který v koncovce odolal tlaku domácích a pod vedením Luky Dončiče a jeho 32 bodů a 9 asistencí dokázal sérii vyrovnat.

Pro Dallas byla klíčová pasáž ve čtvrté čtvrtině, kdy ze stavu 67:73 otočil skóre šňůrou 14:0 na 81:73. Vedení pak už v koncovce uhájil trestnými hody.