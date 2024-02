Parádní koncovka v Clevelandu. Strus rozhodl střelou z vlastní poloviny

Cavaliers měli na závěrečnou akci minimum času. Po inkasované smeči P. J. Washingtona 2,1 sekundy před koncem už neměli možnost time outu, ale po rozehrání Evan Mobley hned vrátil přihrávku Strusovi, který provedl rychlý dvojtakt a z 18 metrů k velké radosti fanoušků skóre otočil.

Podívejte se na parádní závěr zápasu mezi Clevelandem a Dallasem:

„Při posledních pěti trojkách jsem se cítil vážně skvěle. Dostal jsem se do rytmu a vždycky, když jsem vystřelil, jsem tušil, že to tam spadne. A spadlo. A stejné to bylo s posledním pokusem,“ uvedl Strus. „O takovémhle koši člověk vždycky sní. A zasloužil si to, potom co pro tým odvedl v celé čtvrté čtvrtině,“ řekl nejlepší střelec Clevelandu Donovan Mitchell, autor 31 bodů.

Dallasu nestačilo 45 bodů, 14 asistencí a devět doskočených míčů Luky Dončiče nebo 30 bodů Kyrieho Irvinga. Cavaliers, kteří si upevnili druhé místo ve Východní konferenci, trefili 20 ze 40 trojek, čímž do značné míry eliminovali i silně negativní bilanci ztracených míčů (5:16).

Golden State Warriors zvítězili 123:112 ve Washingtonu i přesto, že se s formou úplně nepotkal Stephen Curry. Elitní střelec dokonce za první půli nedal ani bod, což se mu stalo poprvé od roku 2012. Nakonec jich zaznamenal 18, ale proměnil jen šest z 21 pokusů a čtyři z 16 střel za tři body. Warriors táhl za osmým vítězstvím z posledních deseti utkání Klay Thompson s 25 body. Za Wizards, kteří klesli na dno tabulky celé soutěže, si připsal 27 bodů a 12 doskoků Kyle Kuzma.

Jayson Tatum z Boston Celtics zakončuje v zápase s Philadelphia 76ers.

Pozici suverénně nejlepšího týmu soutěže si upevnil Boston, který doma porazil oslabenou Philadelphii jasně 117:99 a vyhrál podeváté za sebou. S 31 body zářil Jaylen Brown, 29 bodů, 11 doskoků a osm asistencí přidal Jayson Tatum. Za Sixers postrádajíc stále hvězdu Joela Embiida nastřílel 32 bodů Tyrese Maxey.

Uspěli také oba lídři Západní konference. Oklahoma City porazila i díky 31 bodům Shaie Gilgeouse-Alexandera Houston 112:95. Minnesota bez pivota Karla-Anthonyho Townse zvítězila rovněž doma nad San Antoniem 114:105. Townse, který chyběl z nespecifikovaných osobních důvodů, skvěle zastoupil Anthony Edwards, autor 34 bodů.

Ani na lavičce Atlanty znovu nebyl Vít Krejčí, i bez něj či zraněné hvězdy Trae Younga ale Hawks zdolali Utah jasně 124:97. S 22 body a 13 doskoky táhl domácí tým Jalen Johnson.

Basketbalová NBA: Atlanta - Utah 124:97

Boston - Philadelphia 117:99

Chicago - Detroit 95:105

Cleveland - Dallas 121:119

Milwaukee - Charlotte 123:85

Minnesota - San Antonio 114:105

New York - New Orleans 92:115

Oklahoma City - Houston 112:95

Orlando - Brooklyn 108:81

Portland - Miami 96:106

Washington - Golden State 112:123

Východní konference

Tabulka Atlantické divize Tým Z V P % 1. Boston 58 46 12 79,3 2. New York 59 35 24 59,3 3. Philadelphia 58 33 25 56,9 4. Brooklyn 58 22 36 37,9 4. Toronto 58 22 36 37,9

Tabulka Centrální divize Tým Z V P % 1. Cleveland 57 38 19 66,7 2. Milwaukee 59 38 21 64,4 3. Indiana 59 33 26 55,9 4. Chicago 58 27 31 46,6 5. Detroit 58 9 49 15,5

Tabulka Jihovýchodní divize Tým Z V P % 1. Miami 58 33 25 56,9 2. Orlando 59 33 26 55,9 3. Atlanta 58 26 32 44,8 4. Charlotte 58 15 43 25,9 5. Washington 58 9 49 15,5

Západní konference

Tabulka Jihozápadní divize Tým Z V P % 1. New Orleans 59 35 24 59,3 2. Dallas 58 33 25 56,9 3. Houston 58 25 33 43,1 4. Memphis 58 20 38 34,5 5. San Antonio 59 11 48 18,6

Tabulka Severozápadní divize Tým Z V P % 1. Minnesota 58 41 17 70,7 1. Oklahoma City 58 41 17 70,7 3. Denver 58 39 19 67,2 4. Utah 59 27 32 45,8 5. Portland 57 15 42 26,3