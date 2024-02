Ošklivý konec v New Yorku. Nejhorší rozhodnutí sudích, láteří detroitský kouč

New York v poslední čtvrtině vedl o osm bodů, ale Detroit dokázal zápas otočit. Quentin Grimes poslal Pistons 37 sekund před koncem do vedení 111:110, New York vzápětí neproměnil střelu a Detroit mohl rozhodnout.

Jenže Simone Fontecchio ztratil míč, ztrátu ale udělali i Knicks, ovšem hostující Ausar Thompson míč i kvůli neodpískanému faulu neudržel a sebral mu ho Jalen Brunson. Pod košem našel Harta a ten zápas rozhodl pro New York.

„Vyhráli jsme. Tohle je NBA. Je jedno, jak vyhrajete. Jak ošklivě to bylo. Hlavní je vyhrát,“ řekl Hart. Sudí však dodatečně po zápase připustili, že přehlédli faul na Thompsona a měli pískat. „Tohle bylo jasně nejhorší rozhodnutí sudích v sezoně,“ láteřil trenér Detroitu Monty Williams. Hart k výhře přispěl 23 body, Brunson nasbíral 35 bodů a 12 asistencí. Detroit táhl s 32 body Cade Cunningham.

Závěr zápasu New York – Detroit:

Toronto vyhrálo 130:122 v hale Indiany i díky triple doublu Scottieho Barnese, jenž nasbíral 21 bodů, 12 doskoků a 12 asistencí. Pacers nepomohlo ani 34 bodů Bennedicta Mathurina ani 27 bodů bývalého hráče Toronta Pascala Siakama.

Triple double opět předvedl i Domantas Sabonis se 14 body, 14 doskoky a 10 asistencemi, ale jeho Sacramento prohrálo 110:121 s Miami. Basketbalisté Heat zvítězili, přestože jim chybělo několik hráčů v čele s Jimmym Butlerem, který nemohl nastoupit kvůli trestu za strkanici z minulého zápasu s New Orleans – stejně jako Nikola Jovič a Thomas Bryant.

Kvůli zranění chyběli Tyler Herro a Terry Rozier. Heat táhli Bam Adebayo s 28 body a 10 doskoky a nováček Jaime Jaquez s 26 body.

NBA – výsledky Indiana Pacers - Toronto Raptors 122:130

Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets 86:111

New York Knicks - Detroit Pistons 113:111

Sacramento Kings - Miami Heat 110:121

Východní konference

Atlantická divize:

1. Boston 57 45 12 78,9 2. New York 58 35 23 60,3 3. Philadelphia 57 33 24 57,9 4. Brooklyn 57 22 35 38,6 5. Toronto 58 22 36 37,9

Centrální divize:

1. Cleveland 56 37 19 66,1 2. Milwaukee 58 37 21 63,8 3. Indiana 59 33 26 55,9 4. Chicago 57 27 30 47,4 5. Detroit 57 8 49 14

Jihovýchodní divize:

1. Miami 57 32 25 56,1 2. Orlando 58 32 26 55,2 3. Atlanta 57 25 32 43,9 4. Charlotte 57 15 42 26,3 5. Washington 57 9 48 15,8

Západní konference

Jihozápadní divize:

1. New Orleans 58 34 24 58,6 2. Dallas 57 33 24 57,9 3. Houston 57 25 32 43,9 4. Memphis 58 20 38 34,5 5. San Antonio 58 11 47 19

Severozápadní divize:

1. Minnesota 57 40 17 70,2 Oklahoma City 57 40 17 70,2 3. Denver 58 39 19 67,2 4. Utah 58 27 31 46,6 5. Portland 56 15 41 26,8

Pacifická divize: