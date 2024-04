Atlanta už bez Krejčího podlehla v předkole Chicagu a sezona NBA pro ni skončila

Basketbalisté Atlanty prohráli v předkole play off NBA v Chicagu 116:131 a sezona pro ně skončila. V týmu Hawks už ve středu chyběl český reprezentant Vít Krejčí, který jako hráč s dvoucestnou smlouvou nemohl ve vyřazovacích bojích nastoupit. Bulls se o postup do play off střetnou v pátek s Miami, které podlehlo 104:105 na hřišti Philadelphie. Sixers si výhrou zajistili účast v 1. kole.