Zídek o Krejčím: Umí fantastické kousky, nevzdává se a řekl si o setrvání v NBA

„Vítek je jiný typ hráče, než jaký jsem byl já. Já jsem byl takový neohrabaný těžkotonážník s podkošovou silou, kdežto Vítek je atlet, který dokáže vystřihnout fantastické kousky jako úniky, přihrávky, smeče…“ líčí pro iDNES.cz Zídek, jenž v NBA strávil tři sezony mezi lety 1995 až 1998.

„Na Vítka se dobře kouká, je vzorem pro mladé a jeho působení v NBA znamená pro celý český basket prestiž. Vždycky je dobré mít v nejkvalitnější soutěži na světě svého zástupce.“

A bývalý basketbalista Charlotte, Denveru a Seattlu věří, že jeho třiadvacetiletý následovník si řekl o setrvání v zámoří i pro příští sezonu: „Stoprocentně. V jedenácti dvanácti zápasech ukázal, že je připraven vstoupit do role a hrát kvalitní minuty. A liga je tak skautovaná, že to určitě neviděla jen Atlanta, ale i mnoho ostatních týmů.“

Český basketbalista Jiří Zídek (vpravo) v dresu univerzitní UCLA při souboji s Bryantem Reevesem. (1. dubna 1995)

Hawks zbývají do konce základní části jen dva duely, drží se na desátém místě Východní konference a mají jistou účast v předkole play off. Jelikož Krejčí má dvoucestnou smlouvu, v rámci níž putuje mezi NBA a nižší G-League, do vyřazovacích bojů zasáhnout nemůže, ledaže by dostal plnohodnotný kontrakt na úkor některého ze spoluhráčů.

I proto se snaží z posledních zápasů vymáčknout co nejvíc, aby definitivně přesvědčil, že si angažmá v elitní lize, do níž přišel v roce 2021, zaslouží prodloužit.

V noci na čtvrtek odehrál proti Charlotte 33 a půl minuty a s 19 body se stal společně s Bogdanem Bogdanovičem nejlepším střelcem týmu, Atlanta však nadějně rozehraný duel ztratila. Prvního dubna proti Chicagu zapsal 18 bodů, 25. března proti Bostonu 16.

V tomto utkání zároveň strážil jednu z největších hvězd soutěže Jaysona Tatuma, nedávno při videohovoru s českými novináři přiblížil, že kouč Quin Snyder od něj vyžaduje hlavně plnění defenzivních úkolů, zároveň mu ale věří i v útoku.

Za posledních 18 zápasů odehrál průměrně 28 minut, většinou nastupoval v základní sestavě. Solidní zapojení mu kazí jen týmové výsledky: Atlanta z těchto mačů vytěžila jen osm výher.

Nicméně vzhledem k tomu, že před sezonou se zdálo, že v zámoří už šanci nedostane, Krejčí si aktuální období užívá.

Vít Krejčí z Atlanty se raduje z výhry nad Bostonem.

„Zaslouží velkou pochvalu a velký obdiv za to, jakou ukázal vůli a píli jít si za svým ultimátním snem, tedy zůstat v NBA,“ oceňuje ho Zídek.

Krejčí minulou sezonu strávil rovněž v Atlantě, která ho však v létě propustila, a v říjnu se nevešel na soupisku Minnesoty, protože se těsně před podpisem smlouvy zranil a musel na operaci palce levé ruky.

„Hodně lidí už mu začalo radit a tlačilo na něj, aby se v uvozovkách rozehrál v Evropě, proslýchal se zájem ze strany euroligových týmů. Přiznám se, že i mně tento krok dával smysl,“ popisuje Zídek.

Jenže v prosinci se Krejčímu ozvala znovu Atlanta, která mu nabídla dvoucestnou smlouvu. Začal v G-League, kde musel řešit potíže s ramenem, ale opět se nevzdal, obrnil se proti další nepřízni a na přelomu února a března se propracoval až do sestavy Hawks v NBA.

Jiří Zídek promlouvá k českým reprezentantům při besedě na Lionfestu 2020.

„Zranilo se jim několik hráčů, včetně Trae Younga, a Vítek zaslouží obrovskou pochvalu za to, že byl připravený ve chvíli, kdy šance přišla. Potvrdil to minutami, produktivitou i statistikami,“ vyzdvihuje Zídek.

Vzhledem k vlastním zkušenostem s tvrdým zámořským byznysem se dokáže do situace svého nástupce vcítit, o to usilovněji Krejčímu fandí, aby českou vlajku mezi nejsledovanějšími koši udržel.

„Myslím, že největší tlak musel zažívat, když nehrál. Musel ustát fakt, že v posledních letech příliš mnoho minut na palubovce nestrávil, a do toho zůstal v tréninkovém procesu s vidinou, že se zpátky do NBA dostane. Tohle svědčí o tvrdosti jeho mysli. Je typ hráče a člověka, který se snadno nevzdává.“