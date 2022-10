Poklona králi králů, NBA opepří návraty raněných i zavržených

30. října roku 2003 osmnáctiletý mladík přebral přihrávku na trojce, vydribloval do střední vzdálenosti, po dynamickém výskoku skóroval a zapsal dva body, své první v NBA.

Nic zvláštního, nemít na zádech jméno James.

Během devatenácti sezon se z něj mimo jiné díky dalším 11 402 úspěšným střelám za dva body, 2140 trojkám a 7836 šestkám stala hrající legenda, jeden z nejlepších basketbalistů všech dob, ne-li nejlepší...

Celkový LeBronův součet v základní části čítá 37 062 bodů, na vedoucího Kareema Abdula-Jabbara, který rekord uzmul od Wilta Chamberlaina už v dubnu roku 1984, jich ztrácí 1326.

Meta, která je na dosah.

Připravte fanfáry V minulé sezoně James nasázel 1695 bodů . Nad součet potřebný pro překonání Jabbara se nedostal jen v předloňském ročníku, ve kterém odehrál kvůli zraněním pouhých 45 zápasů.

. Nad součet potřebný pro překonání Jabbara se nedostal jen v předloňském ročníku, ve kterém odehrál kvůli zraněním pouhých 45 zápasů. Jamesovi rovněž zbývá pouze 291 asistencí na posun na čtvrtou příčku historie.

I kdyby se to letos přece jenom nezadařilo, dvacátá sezona by pro sedmatřicetiletého Jamese zdaleka neměla být tou poslední. Vyčkává totiž příchod svého staršího syna LeBrona „Bronnyho“ Jamese Juniora, který může na draft nejdříve v roce 2024.

Solo 6 jugadores han liderado la @NBA en más puntos anotados en la historia: Joe Fulks (6 temporadas), George Mikan (5), Dolph Schayes (6), Bob Petit (2), Wilt Chamberlain (18) y Kareem Abdul Jabbar (39)



Y pronto LeBron James



#NBATwitter https://t.co/bmDPzZvp4Z oblíbit odpovědět

„Poslední rok budu hrát se svým synem. Ať už bude Bronny kdekoliv, budu tam i já. V tu chvíli už nepůjde o peníze,“ nechal se slyšet čtyřnásobný šampion se třemi různými týmy.

Smlouva s Lakers mu sice končí až v roce 2025, v posledním ročníku od ní ale může příhodně odstoupit.

Navrátilci zamotají Západ, uzmou první finále?

Jamal Murray hrál v NBA naposledy, nepočítaje přípravné zápasy před letošní sezonou, v dubnu loňského roku. Přetržený zkřížený vaz v koleni - totožné zranění jako rozehrávače Denveru - vyřadilo o dva měsíce později i křídelníka Clippers Kawhiho Leonarda.

Oba se teď po sezoně strávené s fyzioterapeuty vrátí k tomu, co umí nejlépe - pomáhat týmu vyhrávat.

O přínosu šampiona s dvěma různými týmy Leonarda není třeba popisovat dlouhé řádky. Nejlepší obránce ligy z let 2015 a 2016 je navíc známý tím, že jeho výkony s play off gradují.

Leonardova památná střela, která zajistila Raptors finále konference:

Three years ago today, Kawhi Leonard hit the greatest shot in Raptors history

S parťákem Paulem Georgem, který loni také přes polovinu sezony absentoval, je play off samozřejmostí, první vítězství v konferenčním finále v historii klubu by také nebylo kdovíjakým šokem.

„Na rovinu říkám, že jsem u nás v týmu dvojka. Kawhi je jednička,“ překvapil George před nedávnem na poměry NBA pokorným vyjádřením směrem ke svému spoluhráči. „Tohle jsme si vyjasnili hned na začátku, není tu prostor na ego.“

Polovina generálních manažerů týmů NBA považuje Clippers dle každoročního dotazníku NBA.com za favority Západu, alespoň co se týče základní části. Zvlášť když se k Leonardovi a Georgeovi přidává další multimilionář John Wall. Ani on do předchozího ročníku nezasáhl, jeho klub Houston Rockets ho nechal sedět. Aby nezabíral místo mladším. O to větší je jeho nynější motivace.

I Murray je známý tím, že v play off přeřazuje na jinou úroveň. Zatímco v základní části obvykle nevyniká, v zápasech o vše umí dominovat.

Jeho souboj z prvního kola v roce 2020 proti Donovanu Mitchellovi se zařadil mezi legendární. Oba hráči dvakrát nasázeli padesát bodů, přičemž rozehrávač Nuggets střílel přes 50 procent z trojky i z pole.

Ekvilibristika Murrayho v porovnání s Jordanem:

Teď si navíc v NBA poprvé zahraje s MVP spoluhráčem.

První korunovace Nikoly Jokiče přišla v době, kdy bylo Murrayho zranění stále poměrně čerstvou záležitostí. V letošním květnu, při druhé Srbově poctě, teprve končil se svojí rekonvalescencí. Podobně jako Clippers navíc Denver na svoji první finálovou účast stále čeká.

Dynamickém duu v „Mile High City“ by měl zdatně sekundovat i další navrátilec Michael Porter Jr.

Ani loňští šampioni z Golden State, ani vítězové Západní konference z Phoenixu navíc neprožili nejlehčí předsezonní období. Draymond Green na tréninku obhájců knockoutoval Jordana Poolea, ve Phoenixu bylo ale ještě hůř...

„Jako na pohřbu,“ popisoval reportér ESPN Marc J. Spears atmosféru ve Phoenixu na tradičním dnu pro média. Ve vzduchu visely problémy majitele, jenž kvůli rasistickým poznámkám prodává tým. Pak ještě záležitost s nespokojeným pivotem Deandrem Aytonem a křídelníkem Jaem Crowderem, který si dokonce řekl o přestup. Zatím však v týmu, který se loni loučil v play off nejpotupnější porážkou za poslední roky, stále zůstává...

Dalším významným navrátilcem do západních sestav bude Zion Williamson, jehož New Orleans sice mezi titulové vyzyvatele spíše nepatří, deváté místo po loňské základní části a následný konec v prvním kole, by však měly být překonány.

Srovná se Ben se Simmonsem a posměšky?

Považte.

V loňském průzkumu generálních manažerů serveru NBA.com Brooklynu věřilo na vítězství ve Východní konferenci 83 % dotázaných. Nakonec se klub pakoval z play off v nejkratším možném čase po čtyřech prohrách s Bostonem.

Trio Durant-Irving-Harden se však rozpadlo ještě dříve, než k nějakému play off vůbec došlo.

Důvěra stejných lidí v tým, v němž v uplynulé sezoně nahradil Jamese Hardena Ben Simmons, klesla před letošní sezonou o 76 % (skutečně „o“, nikoliv „na“).

Průzkum generálních manažerů Kdo podle vás vyhraje základní část? VÝCHOD:

Milwaukee 72 %, Boston 21 %, Brooklyn 7 % ZÁPAD: LA Clippers 48 %, Golden State 48 %, Phoenix 3 %

Nové trio má pořád zvuk, najednou však patří mezi relativní outsidery.

Otázkou je nejen fyzické zdraví, ale především v případě Simmonse i to psychické.

„V posledních šesti měsících jsem zažil krušné chvíle a jsem rád, že jsem v této situaci s tímto týmem a organizací. Lidé ať si říkají, co chtějí,“ řekl Simmons v únoru po přestupu z Philadelphie. Za nový tým od té doby ani jednou nenastoupil, až nyní v předsezonních utkáních.

Tam si dychtiví fanoušci opět začali všímat jeho největší slabiny - střelby, která je terčem posměchu od jeho příchodu do NBA.

Fanoušci si na Twitteru utahují ze Simmonsovy střely:

S tím si ale trojnásobný účastník utkání hvězd bude muset poradit, jak s ohledem na své psychické zdraví, tak na týmový úspěch. „Sakra, nemůžu se dočkat, až si znovu zahraju proti Philadelphii,“ hlásí před novou sezonou.

„Nejsem tu od toho, abych někoho hlídal, to Ben ví. Pokud má možnost být agresivní, ať je agresivní. Koho zajímá, jestli mineš? Líbí se nám, když jsi agresivní,“ komentoval přístup k novému spoluhráči Kevin Durant.

Pokud si v Brooklynu vše sedne, nejlepší týmy (nejen) Východní konference se budou strachovat.

Finalisté z Bostonu se museli v pauze vypořádat se skandálem trenéra Imeho Udoky, jenž byl odvolán po ne zcela vyjasněném prohřešku.

Ani co se týče basketbalu není situace zcela růžová.

Akvizice veterána Danila Gallinariho zhořkla poté, co si Ital přetrhl kolenní vaz. Zajímavým příslibem je naopak příchod nejlepšího nováčka roku 2017 Malcolma Brogdona.

Absenci ve finále NBA bude chtít napravit předloňský šampion z Milwaukee, který udržel poměrně nezměněnou sestavu v čele Janisem Adetokunbem.

Zajímavý potenciál skýtá dvojice ve Philadelphii. Kdyby se jen dostal James Harden zpět do MVP formy a byl Kamerunci Joelu Embiidovi zdatným parťákem...

To by pak hranice byla úplně jinde než jako loni v druhém kole play off s Miami.

Poklady z výprodeje a strašidelná Atlanta

Jak na Východě, tak na Západě přibyl jeden rázný konkurent, v obou má prsty Danny Ainge, generální manažer Utahu.

PŘEHLED

Do Minnesoty z Utahu putoval stříbrný medailista z EuroBasketu Rudy Gobert, který pod košem doplnil Karla-Anthonyho Townse.

„Jeho silné stránky jsou mé slabiny a jeho slabiny jsou mé silné stránky,“ nechal se slyšet krátce po přestupu Towns, jenž je na rozdíl od trojnásobného nejlepšího obránce ligy znám především pro své útočné přednosti a střelecký kumšt. „Půjde nám to spolu, budeme se doplňovat,“ řekl šestadvacetiletý reprezentant Dominikánské republiky.

Poprvé si to spolu zkusili až v posledním zápase přípravy.

Oba velikáni sice zaznamenali dohromady 31 bodů, nicméně křídelník Anthony Edwards se přes jejich těla ve vymezeném území jen těžko dostával k zakončení, trefil sedm střel z 33, a Timberwolves si po čtyřech výhrách připsali v generálce s Brooklynem první porážku.

S oprávněným sebevědomím do nového ročníku vstoupí i Cleveland, druhý účastník výprodeje v Utahu, který získal Donovana Mitchella, jenž si už pomalu pakoval věci domů do New Yorku.

KOHO SLEDOVAT? Nejzajímavější dua nové sezony NBA. 1. Cade Cunningham a Jaden Ivey (Detroit)

2. Jalen Green a Jabari Smith Jr. (Houston)

3. Trae Young a Dejounte Murray (Atlanta)

4. Damian Lillard a Jerami Grant (Portland)

5. Rudy Gobert a Karl-Anthony Towns (Minnesota)

Mitchell se přidává ke skupině talentovaných mladíků, která loni překvapivě vyhrála 44 utkání.

„Mitchell přináší směs mládí a zkušeností, a proto se zdá být v této fázi vývoje Clevelandu ideální volbou,“ píše server NBA.com.

Obzvlášť zajímavá bude jeho souhra s parťákem na perimetru Dariusem Garlandem, který loni táhl tým s 22 body na zápas.

„Považuji se za docela dobrého střelce, ale on je na tom minimálně stejně,“ hodnotil Mitchell tréninky s Garlandem. Výškovou nevýhodu 185centimetrových guardů by měli v obraně kompenzovat atletické věže v podobě Jarretta Allena a Evana Mobleyho, který loni jen těsně prohrál se Scottiem Barnesem z Toronta v hlasování o nováčka sezony.

Donovan Mitchell jako hráč Cleveland Cavaliers

Tažení clevelandské party loni v play in turnaji utnula Atlanta, pro kterou byla ale samotná účast v turnaji o vyřazovací boje zklamáním.

Trae Young sice dál ofenzivně řádil, zbytek týmu ale tápal, nebo se potýkal se zraněními. I proto Hawks hned zkraje léta získali ze San Antonia Dejounteho Murrayho, který přináší mimo jiné kýžené obranné vylepšení.

„Myslím, že když se nad tím zamyslíte, je to docela děsivé,“ řekl Young ke svému spoluhráči za perimetrem. Oba jsme schopni skórovat přes 20 bodů. Oba můžeme mít více než devět asistencí. Nemůžete tak zdvojovat ani jednoho. Pokud to uděláte, vymstí se vám to, protože máme kolem sebe další zbraně.“

Druhá sezona v NBA bývá pro hráče klíčová, právě tam se obvykle ukáže, zda je nováček schopný posunout se na další úroveň.

Víta Krejčího tato zkouška, po výměně z Oklahoma City, čeká právě v ambiciózní Atlantě, která může myslet i na zopakování finále konference z předminulé sezony.

Trae Young (vlevo) a Vít Krejčí na tréninku Atlanta Hawks

Dvaadvacetiletý rodák ze Strakonic, který je po návratu Tomáše Satoranského do Evropy jediným Čechem v NBA, se tak bude k minutám dostávat pravděpodobně těžko. V předsezonních utkáních nastoupil ve třech zápasech ze čtyř a hrál průměrně devět minut.

Nasadí ho kouč Nate McMillan i ve zúžené rotaci pro NBA? První odpověď dá úvodní utkání s Houstonem v noci ze středy na čtvrtek.