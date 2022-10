Zuřivý atak na tréninku a video v bulváru. Šampioni NBA se ztrapnili nadvakrát

Trenér Steve Kerr řekl, že „není stanoveno žádné datum“, kdy by se měl Green vrátit. To by mělo být určeno až „na základě soukromých diskusí mezi všemi zúčastněnými“.

Dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný šampion ligy s Golden State Greene uhodil při rozmíšce Poolea do tváře na středečním tréninku. Druhý den se Green spoluhráči i týmu omluvil a měl se vrátit k mužstvu v sobotu, nakonec ale bude mimo delší dobu. Není tak jasné, zda bude v kádru Warriors pro úvodní zápas sezony 18. října.

Stephen Curry (vlevo) a Jordan Poole z Golden State Warriors slaví trefu.

Ani jeden z aktérů incidentu nebyl zraněn. Green novinářům řekl, že během pauzy bude pracovat na zvládání emocí. „Myslím, že jednou z věcí, která mi chybí, je schopnost korigovat to, jak dávat průchod emocím,“ řekl.

„Udělal jsem chybu. Za to jsem se svému týmu i Jordanovi omluvil,“ řekl Green během téměř čtyřicetiminutové tiskové konference. Celou situaci týmu zkomplikovalo unikl video z incidentu, k němuž se dostal server TMZ, jenž ho zveřejnil.

Video z inkriminovaného okamžiku (původní autor neznámý):

„To video jsem si pustil patnáctkrát, možná i víckrát. Když jsem se na něj díval, říkal jsem si: Tohle vypadá fakt hrozně,“ řekl Green. „Ještě hůř, než jsem si myslel.“

„Nemělo by se to dostat ven,“ konstatoval Kerr. „Když se věci drží uvnitř, je poměrně snadné se s nimi vypořádat,“ pokračoval. „Jakmile se dostanou na veřejnost, rozpoutá se peklo. Je to, jako kdybyste měli v rodině kameru a došlo ke sporu. Opravdu byste to chtěli probírat se světem? Ne,“ uzavřel.

Dvaatřicetiletý Green se nezřídka dostává do konfliktů na palubovce i mimo ni. Před šesti lety byl zatčen kvůli potyčce v restauraci. Čtyřnásobný účastník Utkání All Star má za sebou deset sezon v NBA. Všechny strávil v dresu Warriors, s nimiž získal čtyři tituly.