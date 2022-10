Když na něj před třemi lety ukázalo New Orleans při výběru nováčků jako na jedničku, šlo o téměř zbytečný akt. Nikdo nebyl napnutý ani nervózní. Po Zionovi by sáhl každý tým, pokud by dostal příležitost. Generační talent, říkalo se o něm.

A skutečně, Williamson je ofenzivně zdatný jako málokdo. Téměř nebránitelný. Ač neměří ani dva metry, svou mohutnou postavou si bourá cestu ke koši a bez faulu jej zastavíte jen zřídkakdy.

Kde je tedy problém? Zion je moc těžký.