Play off začalo dramatem: Mitchell nasázel 57 bodů, ale raduje se Denver

Vítězný Denver vedli Jamal Murray, který stihl 36 bodů a k nim připojil devět asistencí, a Nikola Jokič s 29 body a 10 doskoky. Rozehráli se i náhradníci: Jerami Grant se blýskl 19 body a Monté Morris zvládl 14 bodů. Nováček Michael Porter Jr. se zasloužil o 13 bodů a osm doskoků.

Mitchell se do dějin Utah Jazz zapsal klubovým maximem v počtu nastřílených bodů v utkání play off, 22 bodů si schoval do čtvrté části. Doplnili ho Joe Ingles s 19 body, náhradník Jordan Clarkson s 18 body a Rudy Gobert se 17 body. V prvním zápase chyběl rozehrávač Mike Conley Jr., který si odskočil k porodu svého syna.

Nuggets kontrolovali první půli, ale na přelomu obou poločasů přišel jejich obrovský střelecký výpadek. Jazz otočili, jenže soupeře sami dorazit nedovedli.

V koncovce si oba celky několikrát vyměnily vedení. Mitchell svým 51. bodem zápasové skóre z trestného hodu vyrovnal na 115:115, Jokič na druhé straně šanci rozhodnout nevyužil.

Denver se ale nesesypal a roli favorita přece jen potvrdil, když v prodloužení začal osmi body v řadě a nakonec nasázel 20 bodů, polovinu z nich zapsal Murray.