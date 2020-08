Jordana málem obral o největší rekord. Školácká chyba vše přebila

Více bodů než Mitchell nastříleli v zápase play off jen dva muži. Michael Jordan, který dal v roce 1986 za Chicago 63 bodů. A Elgin Baylor, když už v roce 1961 zaznamenal v dresu Los Angeles Lakers 61 bodů. Oba shodně proti Bostonu, Baylor dokonce ve finále.

Mitchell si připsal jen malou výhru v podobě klubového rekordu Jazz. Překonal 50 bodů v podání Karla Malona z roku 2000.

Sundat z vrcholku žebříčku Jordana, to by byl pro rodáka od New Yorku moc pěkný skalp. Už proto, že se rýsuje pěkná paralela - Jordanovi bylo v době jeho životního střeleckého představení 23 let. Stejně jako Mitchellovi nyní.

Přitom dlouho nic nenasvědčovalo tomu, že předvede takovou střeleckou explozi, po třech čtvrtinách měl „jen“ 29 bodů. Pak ale začal řádit. V poslední části zaznamenal 22 bodů, když v závěrečných devíti minutách byl u všeho. Mezi Mitchellovy úspěchy se pěti body vklínili spoluhráči a to pokaždé po jeho asistencích.

Donovan Mitchell v prvním zápase s Denverem:

Jenže rekordy jsou v zápasech o Larry O’Brien Championship Trophy přece jen podružné. Počítají se hlavně výhry a tu Utah nemá.

A Mitchell si teď vyčítá, že je to hlavně jeho vina.

To bylo tak: 106 vteřin před koncem úplně zbytečně ztratil míč, porušil pravidlo o osmi sekundách. Náhodní diváci basketbalu tento přestupek nejspíš ani neznají, píská se při zápasech malých dětí. Hráči NBA totiž obvykle nemají problém dostat se za polovinu do osmi sekund. Mitchell se však zapomněl a když na něj spoluhráč Joe Ingles křičel, reagoval pozdě.

Denverský Jamal Murray z protiútoku snížil trojkou na rozdíl jediného bodu a pak šli Nuggets dokonce dvakrát do vedení. Hvězda Utahu však pokaždé srovnala a šlo se do prodloužení.

V něm Mitchell dal dalších šest bodů, ale znovu řádil Murray, který v nastavení dal 10 ze svých 36 bodů a dovedl Denver k vítězství. Utah mu k tomu pomohl hned pěti ztrátami v pětiminutovce navíc.

A protože jsme v uzavřeném prostoru a hráči rivalských týmů tu do sebe často narážejí, Murrayovi to po zápase nedalo a svého vrstevníka ještě jednou popíchl. Jen aby se mu tohle posmívání nevrátilo...

„Ta ztráta v závěru mě hodně mrzí. Je to moje vina a hrozná chyba. Byl jsem lídrem týmu a v tu chvíli i rozehrávačem, takže není nikdo jiný, na koho bych to svedl. Musím si dávat příště pozor. Úplně to změnilo celé utkání. Tahle sekvence nás stála vítězství,“ zpytoval svědomí Mitchell. „Ale nesmíme se tím moc zabývat, je to jen první zápas a další nás čekají.“

Část povinností časem z Mitchella opadne. Tradiční první rozehrávač Mike Conley Jr. v prvním utkání chyběl, protože byl v Columbusu u porodu. Do Disney Worldu se už zase vrátil; o druhý zápas sice také přijde, ale v dalších už by se objevit mohl. Rozhodnou koronavirové testy.