Nejen Satoranského kouč. Kdo další v NBA bryskně doplatil na neúspěchy

Za očekávané považuje Tomáš Satoranský z Chicaga páteční odvolání trenéra Jima Boylena. Podle osmadvacetiletého rozehrávače Bulls přišlo na řadu jako další z řady změn po nevydařené sezoně.



„Myslím, že se to dalo čekat. Nebo já jsem to čekal. Přišlo vedení, které chtělo změnit spoustu věcí, novou dynamiku skupiny. Měl jsem z toho pocit, že budou chtít změnit i trenéra. Trvalo to celkem dlouho, ale pak už mě to nepřekvapilo. Je tam nová energie do nové sezony,“ řekl Satoranský novinářům v sobotu po konci svého kempu pro mladé talenty v pražské hale Folimanka.