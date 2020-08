Myslím, že se to dalo čekat, řekl Satoranský o konci kouče Boylena

„Myslím, že se to dalo čekat. Nebo já jsem to čekal. Přišlo vedení, které chtělo změnit spoustu věcí, novou dynamiku skupiny. Měl jsem z toho pocit, že budou chtít změnit i trenéra. Trvalo to celkem dlouho, ale pak už mě to nepřekvapilo. Je tam nová energie do nové sezony,“ řekl dnes Satoranský novinářům po konci svého kempu pro mladé talenty v pražské hale Folimanka.

Chvíli přemýšlel, kde jej zpráva o Boylenově konci u Bulls v pátek zastihla. „Šel jsme zrovna z tréninku? Ne. Myslím, že jsem byl zrovna u holiče. Viděl jsem to a řekl si: ‚Hm, jsem bez trenéra,‘“ prohlásil Satoranský.

„Byly tam již indicie a tím, že se měnili lidé ve vedení, ale například i fyzioterapeuti, kteří tam byli řadu let. Už když přišel do vedení (nový ředitel pro basketbalové operace) Arturas Karnišovas, tak bylo vidět, že to chce trochu osvěžit a přivést nové lidi,“ řekl Satoranský.

Chicago skončilo v nedohrané základní části před přerušením kvůli pandemii koronaviru ve Východní konferenci s úspěšností 33,8 procenta jedenácté a mezi 22 celků pro dohrávku sezony v Orlandu se nedostalo.

„Určitě to nebyla úspěšná sezona a trenér byl jeden z těch, který to odnesl, protože tlak fanoušků je u nás obrovský. Měli jsme i několik špatných proher, za něž ho fanoušci hodně kritizovali. Nebylo to pro něj jednoduché a tohle rozhodnutí je správným krokem,“ podotkl Satoranský.

„Náš tým, který je hodně mladý, potřebuje někoho, kdo má velké zkušenosti z NBA a ví, jak v tom chodit. Kdežto pro trenéra Boylena to byla první sezona a určitě nebyla nejvydařenější,“ připojil český reprezentant, který loni v červenci uzavřel s Bulls tříletou smlouvu na 30 milionů dolarů.

Bulls mají i nového generálního manažera Marca Eversleyho, který nahradil Gara Formana, i jeho asistenta J.J. Polka. „V NBA přichází změny ze dne na den a teď je situace tak specifická, že mě to nepřekvapuje. Zatím tam nebyly hráčské změny, takže nemám strach, že bych v Chicagu dál nepokračoval. Naopak teď tam převládá nadšení, aby něco začalo,“ řekl Satoranský a doufá, že se šestinásobní šampioni NBA z let 1991 až 1993 a 1996 až 1998 zvednou k lepším výsledkům.

O jménu Boylenova nástupce zatím žádné náznaky nemá. „Předpokládal jsem, že mezi kandidáty bude Chris Fleming, který byl náš asistent, ale teď si myslím, že budou chtít přivést nového kouče, který má zkušenosti. A Chris ještě v NBA hlavní kouč nebyl. To ale člověk čte jen na sociálních sítích, kde jsou kandidáti, a neví, kdo to může být,“ uvedl Satoranský.

Stále netuší, kdy se vrátí do Chicaga a bude se chystat na odložený start sezony s Bulls. „Nejistota je děsivá, že se neví, kdy se bude hrát, takže to bude asi největší výzva. Volal jsem si s Ryanem Arcidiaconem. Oni zatím trénovali jen dva na dva, což je důvod, proč zůstávám v Česku, protože zde je ta příprava pro mě kvalitnější. Můžu se připravovat ve hře pět na pět, což po těch šesti měsících oceňuju,“ doplnil Satoranský.

Připravovat se chce zatím s USK Praha. „Budu dál ve spojení se svým kondičním trenérem Michalem Miřejovským, takže to za pochodu řešíme. Není dané datum, kdy se budu vracet, ale chtěl bych k tomu přidat ten basketbal, kterým bude vrcholit příprava. V září začíná liga, takže to pro mě bude dobrá příležitost trénovat,“ doplnil Satoranský.

Zaslechl i zprávy o možném startu NBA až v únoru. „Nevím, jak s tou informací nakládat. To by znamenalo rok bez oficiálního zápasu a bylo by to hodně psychicky náročné. Přeci jen mi už táhne na třicet a byla by to komplikace. Člověk chce být v rytmu hraní. Oni se budou snažit hrát s diváky, ale myslím, že NBA se bude snažit udělat něco, aby tam ty zápasy byly. Byla by to komplikace i k létu. V červnu má být kvalifikace na olympiádu. Nikdo neví, co se bude dít. Těžko říct,“ dodal Satoranský.