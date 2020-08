Satoranský po kempu na Folimance: Kluci byli nabuzení, hrozně mě to bavilo

„Je vždycky strašné zadostiučinění vidět, jak jsou ty děti nadšené. Teda už jsou to kluci, kteří byli v reprezentacích, ale nasazení bylo vidět od začátku. Kluci byli nabuzení a hrozně mě to bavilo. Jsou to opravdu talentovaní borci, s kterými se dá trénovat na nových a specifických věcech,“ řekl novinářům Satoranský.

„Jsem hrozně rád, protože mě tahle práce hrozně baví. Měli jsme tady Stefana Weissenböcka, který je fakt špičkový kouč nejen na střelbu, ale i různé individuální dovednosti. Myslím, že se toho kluci hodně naučili a odpoledne už bylo vidět, že některé ty činnosti dokážou zužitkovat,“ uvedl osmadvacetiletý rozehrávač.

Zkušenosti předával opět v hale, kde jako odchovanec USK Praha vyrůstal a byl rád, že vidí vývoj talentů. „Je to strašně krásný pocit, když vidíte mladší hráče, jak se vyvíjí a zlepšují. Mám tu hráče, kteří tu byli i dřív a je vidět, kam se posunuli. To mi dodává nejvíc energie se ke kempům vracet a pomáhat další generaci,“ uvedl Satoranský.

Vedle svého tradičního kempu, který byl letos i kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 jen jednodenní, se na závěr soustředění české reprezentace věnoval talentům i v pátek a v sobotu při akci Lionsfest. Její součásti byla také debata na téma Cesty k úspěchu, které se zúčastnil Satoranský, další bývalí čeští hráči v NBA Jiří Zídek mladší a Jiří Welsch, skaut Charlotte Jakub Kudláček a z jiné branže Mirai Navrátil, frontman skupiny Mirai.

„Byla to nová zkušenost. Jirka Welsch mi řekl, ať si vezmu košili, tak jsem ji mohl ždímat po pěti minutách,“ smál se Satoranský. „Ale vážně, bylo to super. Jakuba Kudláčka a Jirku Welsche považuju za jedny z nejinteligentnějších lidí nejen v basketbale, ale co znám. Takže bylo velice zajímavé si s nimi povídat,“ prohlásil Satoranský.

„Miraie jsem neznal ani jeho kapelu, překvapil mě, jak je prima pohodový borec. Bylo to příjemné povídání a člověk po chvíli ani nevnímá, že jsou před ním stovky lidí. Myslím, že jsme si to všichni užili,“ dodal Satoranský.