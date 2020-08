Satoranský zpět v USK? Nebo v Lize mistrů? Plány rozmetal rozkaz z Chicaga

Osmadvacetiletý rozehrávač by nebyl proti, ale nakonec tuhle ideu rozmetalo Chicago Bulls. Satoranského povolává zpět do Ameriky. Čech dostane šanci ukázat se novému vedení a možná i novému kouči, pokud se už brzy najde nástupce odvolaného Jima Boylena.

„Když došlo k přerušení NBA, Saty se vrátil zpět do Česka a začal v hale na Folimance trénovat individuálně. Jako každé léto, když je v Praze. V srpnu nás požádal, zda může trénovat s naším áčkem, protože už mu chyběla klasická hra pět na pět. Samozřejmě jsme ho s radostí přijali. Pro naše mladé hráče to je čest a nesdělitelná zkušenost mít někoho takového na tréninku,“ vrací se manažer pražského klubu Michal Šob k nedávné minulosti.

„Situace v USA se v posledních týdnech neměnila k lepšímu a my si začali pohrávat s myšlenkou, zda je možnost, že by za nás Saty nastoupil v utkáních, než odletí zpět. Nejprve to bylo spíše ve vtipu a nadsázce, ale postupně to začalo mít jasnější kontury,“ objasňuje Šob. „Byli jsme už ve fázi, že jsme začali řešit pojištění a další náležitosti.“

Získat alespoň na chvíli Satoranského by bylo pro USK terno. Ovšem pak se ozvali Bulls a svou evropskou posilu si stáhli. „Tomáš odlétá zanedlouho zpět do Chicaga, kde ho čekají klubové povinnosti. Ale zatím s námi trénuje,“ dodává manažer nuselského celku.

„Je to škoda, možnost vrátit se v utkání na Folimanku mě bavila,“ říká Satoranský. „Tady jsem vyrostl a je pro mě přirozené, že když jsem v Praze, chodím na Folimanku trénovat. Ta možnost znovu obléknout dres USK tam skutečně padla, ale bylo těžké něco slibovat nebo konkrétněji plánovat.“

Jméno Tomáš Satoranský ovšem během srpna zaznělo i v jiném českém klubu. Nymburce.

Středočechy na přelomu září a října čeká závěrečný turnaj Ligy mistrů. Někteří z účastníků už oznámili mimořádné posily pro úvod sezony, v Nymburce o tom také uvažovali.

„Aktuálně by se sice taková myšlenka nabízela a přemýšleli jsme o tom, že bychom tým pro Final Eight posílili o kvalitního hráče jen pro tento turnaj, jako to dělají ostatní,“ připouští výkonný ředitel klubu Ondřej Šimeček.

Nymburk se však rozhodl pro jinou cestu. „Pro nás je prioritou soustředit se na aktuální kádr a na celou sezonu. Chceme pracovat koncepčně a věříme, že se povedlo složit tým, který má sílu na to, aby mohl na Final Eight potrápit favority i bez dalšího posílení. Samozřejmě nikdy neříkej nikdy, ale v tyto dny se touto myšlenkou nezaobíráme,“ vysvětluje Šimeček.