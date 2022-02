Dončič rekordem rozstřílel Clippers, Phoenix vládl repríze finále

Mavericks už hráli bez Kristapse Porzingise, kterého ve čtvrtek vyměnili do Washingtonu.

Dončič nastřílel 28 z 51 bodů hned v úvodní čtvrtině, kterou domácí vyhráli 36:28. Celkových 51 bodů je vyrovnaným rekordem Dallasu v utkáních, která se neprodlužovala. Nowitzkému se stejný počin podařil v březnu 2006, kdy nastřílel 51 bodů Golden State.

Slovinský basketbalista trefil 17 z 26 střel včetně sedmi trojek ze 14 pokusů a 10 ze 14 trestných hodů. K tomu doskočil devět míčů a připsal si šest finálních přihrávek.

Luka Dončič v zápase s LA Clippers:

„Dnes to bylo vyloženě o Lukovi. Chápu jeho pokusy z odskoku, jsou to jeho střely, a když občas mine, zápas je hned o něčem jiném. Jenže on je proměňuje,“ řekl trenér Clippers Tyronn Lue. „Byla zábava to sledovat. Nedělal jsem nic, jen stál opodál a koukal na tu show,“ řekl domácí kouč Jason Kidd.

Clippers nestačilo 21 bodů Marcuse Morrise či 19 bodů nedávné posily Normana Powella. Mavericks soupeře přeskákali 41:31, Clippers ani jednou nevedli.

Kalifornský klub vyřadil Dallas v prvním kole play off v minulých dvou letech, ač Dončič v obou sériích předváděl skvělé výkony.

Povedený zápas odehrál i Gary Trent Jr. z Toronta, které uspělo v Houstonu 139:120 a vybojovalo už osmé vítězství v řadě. Trent zaznamenal 42 bodů včetně šesti trojek a jen o dva body zaostal za svým životním maximem. S 30 body mu sekundoval Pascal Siakam, ale v závěru se vyfauloval.

Gary Trent Jr. v zápase s Houstonem:

Také Rockets měli třicetibodového střelce, a sice Kevina Portera Jr., jenž přidal i osm asistencí. Raptors se po zápase dostali s bilancí 31-23 na šestou příčku Východní konference jen o jeden duel za Philadelphii. Houston je na Západě poslední.

Úspěšnou odplatu za loňské finále ligy má za sebou Phoenix, který přehrál Milwaukee jasně 131:107. Nejlepší tým NBA vyhrál druhou a třetí čtvrtinu v součtu 66:43 a před závěrečnou částí měl náskok 20 bodů. Lídra našel Phoenix v Deandrem Aytonovi, jenž nasbíral 27 bodů a sedm doskoků.

Veterán Chris Paul k 17 bodům nasbíral 19 asistencí. Bucks, kteří prohráli po čtyřech zápasech, vedli Khris Middleton a Jrue Holiday, oba s 21 body. Hlavní hvězda Janis Adetokunbo dal 18 bodů, v poslední čtvrtině už odpočíval.

Momenty ze zápasu Phoenix - Milwaukee:

Výbornou formu potvrdil třetí tým Západní konference, Memphis, který v Detroitu vyhrál 132:107. Táhli ho s 23 body kandidát na cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony Ja Morant a Desmond Bane s 22 body. Pistons spoléhali na křídelníka Jeramiho Granta s 20 body.

Desátou porážku v řadě utrpěl Brooklyn, za který ještě po výměně za Jamese Hardena nenastoupil Ben Simmons. Bez zraněného Kevina Duranta Nets prohráli ve Washingtonu 112:113, nestačilo jim ani 31 bodů Kyrieho Irvinga. Wizards táhl s triple doublem za 15 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí Kyle Kuzma.