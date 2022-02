Harden opouští Brooklyn, míří do Philadelphie za stávkujícího Simmonse

San Antonio získalo po Satoranském také Dragiče Goran Dragič (vpravo) z Toronto Raptors uniká v zápase s Washington Wizards, neubránil ho Daniel Gafford. Den po angažování českého basketbalisty Tomáše Satoranského získalo San Antonio dalšího evropského rozehrávače Gorana Dragiče. Slovinský mistr Evropy z roku 2017 však po výměně z Toronta v týmu Spurs zřejmě nezůstane, podle televizní stanice ESPN se texaský klub chystá pětatřicetiletého hráče vyplatit ze smlouvy. S Dragičem obdrželo San Antonio ještě výběr v prvním kole letošního draftu. Do Toronta poslalo křídelní hráče Thaddeuse Younga a Drewa Eubankse spolu s volbou v druhém kole draftu. Do kanadského klubu přišel Dragič před touto sezonou z Miami, kde strávil přes šest let a v roce 2018 si v dresu Heat vysloužil nominaci na Utkání hvězd. Za Toronto nastoupil jen v pěti zápasech, v polovině listopadu z osobních důvodů mužstvo opustil.