Utah přerušil vítěznou sérii Golden State, Lakers nestačili na Portland

Trápí se nadále Los Angeles Lakers, kteří nezvládli koncovku v Portlandu a prohráli 105:107. Prohrálo také San Antonio s Clevelandem (92:105), Spurs ještě neměli po středeční výměně k dispozici Tomáše Satoranského.

Warriors si vybrali slabší zápas. Proti Utahu sice dobře začali a rychle získali dvouciferný náskok, ale zase o něj rychle přišli a od druhé čtvrtiny už byli na koni Jazz, kteří v druhém poločase na palubovce dominovali. Hosté s 85 nastřílenými body předvedli druhý nejhorší ofenzivní výkon sezony. Nejlepším střelcem týmu byl Jordan Poole s 18 body, Stephen Curry přidal 16. Utah táhl s 23 body Bojan Bogdanovič.

V útoku se naopak dařilo Torontu, jehož hráči základní pětky dali každý minimálně 15 bodů. Nejvíce vidět byl Pascal Siakam, který zapsal 27 bodů a 16 doskoků. Oklahoma, za kterou nenastoupil český reprezentant Vít Krejčí, prohrávala až o 21 bodů.

Mnohem dramatičtější zápas se hrál v Portlandu, kde se domácí s Lakers často střídali ve vedení a ani jeden tým neutekl na dvouciferný rozdíl. Lakers v polovině zápasu vedli o devět bodů, ale v poslední čtvrtině měli navrch domácí, kteří lépe zvládli koncovku. Lakers se v posledních pěti minutách zmohli jen na sedm bodů, které všechny dal LeBron James, s 30 body nejlepší střelec zápasu.

Portland se opíral o Anferneeho Simmonse, který dal 29 bodů včetně klíčové trojky dvě minuty před koncem na 105:100. Lakers pak snížili až 28 sekund před koncem, a když následně dovolili soupeři útočný doskok a museli Simmonse poslat na trestné hody, Portland už si výhru nenechal vzít. Nic na tom nezměnila ani Jamesova trojka v poslední sekundě.

Portland před zápasem vyměnil Satoranského do San Antonia, poté co jej ppouhý den před tím získal z New Orleans. Český reprezentant zatím jen na dálku sledoval, jak jeho noví spoluhráči prohráli s Clevelandem. „Kavalírům“ se do sestavy vrátil po zranění Darius Garland a hned byl s 27 body nejlepším střelcem zápasu.