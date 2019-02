Satoranský řídil Washington k výhře. A nechal vyniknout nováčka Bambu

VIDEO: Nobody can catch this bat flying around the arena ahead of the Jazz-Timberwolves tip-off, not even Jazz Bear. https://t.co/U5obXEwmw5 Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

Nobody can catch this bat flying around the arena ahead of the Jazz-Timberwolves tip-off, not even Jazz Bear. https://t.co/U5obXEwmw5