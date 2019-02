Dvacet bodů, deset asistencí. Ale Curryho zastavit Satoranský neuměl

Golden State se dostává do pohody. Ve Washingtonu to úřadující šampioni NBA jenom potvrdili a připsali si devátou výhru za sebou (jejich nejdelší vítězná série v ročníku). Domácím nechali iniciativu jen v začátku utkání, už v průběhu první čtvrtky se skóre přelilo na jejich stranu a rozdíl postupně narůstal až na 15 bodů.

Washington se dokázal v poslední dvanáctiminutovce soupeři přiblížit sérií 11:2 a po trojce Chassona Randla byl ve skóre už jen dvoubodový rozdíl. Jenže následný pokus Sama Dekkera v koši neskončil, pak už zase začali úřadovat lídři Západní konference a došli si pro 34. výhru v sezoně.



Warriors tentokrát ani nepotřebovali oblíbenou zbraň v podobě výjimečné tříbodové střelby. Tříbodové území menší sestava Wizards dobře bránila, a tak se hosté zpoza oblouku prosadili jen sedmkrát z 20 případů (domácí patnáctkrát ze 42 střel). Zpod koše však vítězové vytěžili rovných 70 bodů, když se soustředili na agresivní nájezdy.

„Musíte umět využívat toho, co vám obrana soupeře nabídne,“ řekl nejlepší střelec zápasu Stephen Curry. „Po většinu utkání jsme si dobře a včas přihrávali. To nás postupem času dostávalo na čáru trestného hodu a my dokázali trestat.“



Washington však byl pro mistrovský tým dobrým soupeřem. Všichni členové základní pětky nastříleli minimálně 14 bodů.



V útoku se dařilo i Tomáši Satoranskému, který zaznamenal 20 bodů při nadstandardní bilanci osmi tref ze 13 pokusů (trojky 3/5), přidal i 10 asistencí, tři doskoky a tři zisky. V bodech a ziscích si vyrovnal sezonní maxima. Odehrál bezmála 39 minut.

„Opět jsme dokázali, že můžeme hrát vyrovnaně s každým. Jsme na dobré cestě, ale musíme v tom pokračovat. Doma hrajeme dobře, ale teď nás čeká venkovní série,“ řekl český reprezentační rozehrávač.

Jeho zkušený spoluhráč Trevor Ariza se dostal na (sezonní maximum) 27 bodů a Bradley Beal zvládl 22 bodů (ale trefil jen osm z 22 pokusů) a 10 doskoků a Jeff Green se postaral o 15 bodů. Mladý pivotman Thomas Bryant vyšel ze soubojů s DeMarcusem Cousinsem se 14 body.

Náhradník Randle pak zapsal 11 bodů, slabší zápas potkal Otto Portera Jr. (sedm bodů při trojkách 0/7 a devět doskoků).

Stephen Curry trefil jen dvě trojky, přesto si došel pro 38 bodů a byl králem večera. Kevin Durant přidal 21 bodů, pět asistencí a tři bloky, DeMarcus Cousins ve svém třetím zápase po návratu na palubovky 17 bodů (střelba 8/12) a šest doskoků za 24 minut. Draymond Green stihl sedm bodů, 15 doskoků a sedm asistencí.

Stranou se tentokrát držel Klay Thompson (devět bodů), zato se Warriors dočkali neobvykle výrazných příspěvků od všech náhradníků. Andre Iguodala zvládl 11 bodů, Kevon Looney osm bodů a 10 doskoků, Alfonzo McKinnie osm bodů a šest doskoků a Shaun Livingston sedm bodů plus pět asistencí.

Oklahoma City doma přestřílelo hosty z New Orleans 122:116, Russell Westbrook k tomu napomohl 15. triple double v sezoně a 119. v kariéře - 23 body, 17 doskoky a 16 asistencemi. Ceněnou statistickou řadu pokořil už ve třetí čtvrtině. V zápasech, kdy Westbrook takto zazáří, to mají Thunder 10-5.

Paul George pomohl 23 body, 11 doskoky a sedmi asistencemi, Steven Adams proti oslabenému soupeři zapsal 20 bodů a 13 doskoků. Terrance Ferguson a Jerami Grant dodali po 14 bodech a Dennis Schröder 10 bodů plus pět asistencí.

Pelicans stihla další rána, vedle Anthonyho Davise, vyřazeného na několik týdnů pro problém s ukazováčkem, přišli i o Nikolu Mirotiče, který má poraněné lýtko. Julius Randle má trable s kotníkem, E’Twaun Moore několik drobnějších zranění.

Jrue Holiday byl jejich nejlepším střelcem s 22 body, přidal k nim 13 asistencí, devět doskoků a čtyři zisky. Darius Miller si vyrovnal osobní rekord 21 body, doplnil je sedmi doskoky. Jahlil Okafor měl prostor k 18 bodům a osmi doskokům, Cheick Diallo k 16 bodů a Elfrid Payton k 15 bodům a 12 asistencím. Frank Jackson je na 12 bodech.

Minnesota zvítězila na palubovce LA Lakers 120:105, když ovládla poslední čtvrtinu 36:23. Svému čtvrtečnímu soupeři se přiblížila na rozdíl půl zápasu.

Karl-Anthony Towns dominoval pod oběma koši s 27 body, 12 doskoky a pěti asistencemi, Andrew Wiggins přidal 23 bodů a osm doskoků, Taj Gibson 14 bodů a 10 doskoků.

Jerryd Bayless, který byl původně jen výplní v tradu Jimmyho Butlera do Philadelphie, se stává klíčovým rozehrávačem. Ve Staples Center nastřílel 16 bodů a osmkrát asistoval. A teď ho bude třeba ještě víc, Wolves se totiž zranil Derrick Rose (za 12 minut stihl šest bodů), léčí se i Jeff Teague a Tyus Jones. Nováček Jared Terrell pomohl na rozehře životními 10 body.

Veterán Luol Deng, kterého Lakers před sezonou vykoupili ze smlouvy, pomohl Minnesotě sedmi body.

První zápas v roce 2019 za Lakers odehrál Rajon Rondo, stihl 15 bodů, 13 asistencí a šest doskoků. Na návrat LeBrona Jamese se nicméně čeká už 15 zápasů, jeho tým prohrál potřetí za sebou.

Nejlepším střelcem Kaliforňanů byl Brandon Ingram s 20 body, na kontě má i šest doskoků, ale jedinou asistenci. Kentavious Caldwell-Pope ho podpořil 13 body, Ivica Zubac 10 body a osmi doskoky a JaVale McGee 10 body a šesti doskoky. Kyle Kuzma zaznamenal jen 10 bodů, když zápas dohrával s bolavou kyčlí.

Portland potvrdil roli favorita ve Phoenixu a veze si výhru 120:106. Damian Lillard vítězný tým vedl 24 body, C. J. McCollum a Jake Layman zařídili po 20 bodech, Layman přidal osm doskoků. Seth Curry je doplnil 17 body a šesti doskoky a Jusuf Nurkič zvládl 16 bodů a devět doskoků. Proti Suns uspěli Blazers v devátém z posledních 11 utkání.

Devin Booker rozjel utkání skvěle, 18 body za první čtvrtinu, jenže ve zbytku utkání přidal už jen devět bodů. V zápase osmkrát ztratil míč. Kelly Oubre Jr. pomohl 18 body (ale potřeboval 18 pokusů), sedmi asistencemi a šesti doskoky. Dragan Bender využil uvolněného místa pod košem k 17 bodům a třem ziskům. Élie Okobo zvládl 12 bodů a sedm doskoků. Phoenix ztratil šestý zápas za sebou.

Ke zraněným členům základní pětky Deandremu Aytonovi a T. J. Warrenovi a klíčovému náhradníkovi Richaunu Holmesovi se přiřadil mladý rozehrávač De’Anthony Melton, který si ve třetí čtvrtině poranil kotník.

Výsledky NBA Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 122:116

Washington Wizards - Golden State Warriors 118:126 (za domácí Satoranský 20 bodů, 10 asistencí, 3 doskoky, 3 zisky)

Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 106:120

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 105:120

Tabulka Východní konference Tým Z V P % 1. Milwaukee Bucks 46 34 12 73,9 2. Toronto Raptors 50 36 14 72 3. Indiana Pacers 47 32 15 68,1 4. Philadelphia 76ers 49 32 17 65,3 5. Boston Celtics 48 30 18 62,5 6. Brooklyn Nets 49 26 23 53,1 7. Charlotte Hornets 47 23 24 48,9 8. Miami Heat 46 22 24 47,8 9. Detroit Pistons 47 21 26 44,7 10. Washington Wizards 47 20 27 42,6 11. Orlando Magic 48 20 28 41,7 12. Atlanta Hawks 47 15 32 31,9 13. Chicago Bulls 48 11 37 22,9 14. New York Knicks 46 10 36 21,7 15. Cleveland Cavaliers 49 9 40 18,4