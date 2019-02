Toronto znovu vítězilo, George střílel a elegán Booker se chtěl poprat

Toronto slaví desátou domácí výhru za sebou, s mladým týmem Sacramenta si poradilo 120:105; pouze těsně zaostává za vedoucí pozicí ve Východní konferencí i celé NBA, okupovanou Milwaukee. To by navíc muselo vyhrát všechny tři zápasy, co má k dobru, aby si udrželo pozici ligového lídra.

Sacramento drželo zápas s Torontem vyrovnaný do třetí čtvrtiny. V ní za stavu 73:73 zaznamenali Raptors šňůru 10:0, ve které dal polovinu bodů Pascal Siakam, a dvouciferný náskok už si vzít nenechali.



Kyle Lowry a Fred VanVleet táhli svůj celek s 19 body, Lowry má na kontě i devět asistencí, VanVleet sedm doskoků a sedm asistencí. Siakam přidal 18 bodů a Serge Ibaka zapsal double double 15 bodů a 10 doskoků.

Na třetí absenci Kawhiho Leonarda, který v polovině sezony dostal menší prázdniny, mohl Raptors zapomenout i díky 15 bodům od C. J. Miles (sezonní maximum) a 11 bodům Normana Powella.

Leonard chyběl třikrát za sebou a čeká se, že vynechá z středeční duel s Indianou. V pátek v prestižním souboji s Houstonem by se vak měl na palubovku vrátit.

Sacramento nezachránil ani nový střelecký rekord - 22 bodů - od nováčka Marvina Bagleyho. Ten si ve svém prvním zápasu, do kterého nastoupil jako člen základní pětky, připsal i 11 doskoků.

Marvin Bagley III. proti Torontu:



Bogdan Bogdanovič pomohl 16 body, devíti asistencemi, osmi doskoky a třemi zisky, Buddy Hield 15 body a pět asistencí, třetí prohře z posledních čtyř utkání však nezabránili. Chyběl klíčový rozehrávač De’Aaron Fox (Yogi Ferrell ho zastoupil 10 body, sedmi doskoky a šesti asistencemi) i další dva členové základní pětky Nemanja Bjelica a Iman Shumpert.

Dallas uspěl doma ve střetnutí s LA Clippers 106:98 a ukončil čtyřzápasovou sérii nezdarů. Dennis Smith Jr., který se v minulých dnech neúčastnil týmových aktivit, se vrátil do hry a pomohl 17 body, osmi doskoky a čtyřmi asistencemi.

Luka Dončič připojil také 17 bodů, sedmkrát doskočil a šestkrát asistoval spoluhráčům. Harrison Barnes se dostal na 20 bodů a DeAndre Jordan k double double 13 bodů a 16 doskoků přidal čtyři bloky, Devin Harris je na 13 bodech.

Dennis Smith Jr. a Luka Dončič proti LA Clippers:

V menší krizi se ocitli i Clippers, prohráli šestý z posledních sedmi zápasů. Po zápase v Dallasu je budou mrzet dva střelecké výpadky. Šestnáct minel za sebou ve třetí čtvrtině a pouhé čtyři trefy z posledních 16 střel.

Patrick Beverley nastřílel za poražené 16 bodů a doskočil devět míčů, Avery Bradley a Lou Williams zapsali po 15 bodech. Montrezl Harrell zvládl 11 bodů a osm doskoků. Celek z LA je v konferenci osmý, Mavericks na něj i po výhře ztrácejí ještě čtyři vítězství.

Také Minnesota bojuje o play off. Po venkovním vítězství 118:91 nad posledním celkem konference Phoenixem je za osmou příčkou pozadu o dvě vítězství. Proti Suns vedla od začátku do konce, nejvíc o 30 bodů.

Hostující pivotman Karl-Anthony Towns duel ovládl 25 body, 18 doskoky a sedmi asistencemi, nováček Josh Okogie se blýskl osobním maximem 21 bodů, Andrew Wiggins nastřílel 17 bodů a má i devět doskoků a Jerryd Bayless se dostal na 14 bodů plus sedm asistencí. Taj Gibson je podpořil 13 body a sedmi doskoky. Wolves navázali na nedělní domácí výhru nad stejným soupeřem.

Phoenix znovu postrádal zraněné Deandreho Aytona a Richauna Holmese, T. J. Warren odstoupil v poločase pro zranění kotníku a v polovině třetí čtvrtiny se navíc nechal vyloučit Devin Booker.

Střelecké eso, které se do konfliktů nepouští, tentokrát neudrželo nervy ve sporu se soupeřovým náhradníkem Gorguiem Dengem. Oba se chtěli pobít ještě mezi šatnami. Suns však tou dobou už prohrávali o 20 bodů.

Devin Booker a Gorgui Dieng vyloučeni po vzájemném konfliktu, poprat se chtěli ještě u šaten:

Zastoupit je museli jiní. Josh Jackson zaznamenal sezonní maximum 27 bodů, 10 doskoků a tři bloky, Booker před svým vyloučením stihl 14 bodů, Kelly Oubre Jr. zapsal 13 bodů a Dragan Bender má znovu double double (13 bodů a 10 doskoků).

Oklahoma City ovládlo v přímý souboj o třetí místo v tabulce Západní konference s Portlandem 123:114. Doma přitom s Blazers poslední tři duely prohrálo.

Paul George stihl 36 bodů, osm doskoků a pět zisků. Russell Westbrook nastřádal čtrnáctý triple double v sezoně 29 bodů, 14 asistencí a 10 doskoků. Steven Adams a Terrance Ferguson pomohli 14 body, Adams i osmi doskoky, Dennis Schröder pak 13 body.

Paul George proti Portlandu:

Portlandské hvězdy přitom prožily velký večer. Damian Lillard stihl 34 bodů, osm asistencí a pět zisků. C. J. McCollum nastřílel 31 bodů, když trefil sedm trojek z 12 pokusů. A Jusuf Nurkič zaznamenal 22 bodů plus 15 doskoků. Al-Farouq Aminu doskočil 13 míčů.

Až na McColluma se Blazers trápili z dálky, zbytek týmu proměnil jen tři z 24 pokusů. Zakončení zpoza oblouku se jim stalo osudné. Za stavu 108:113 neproměnili dva tříbodové pokusy. Poté naopak dal šest bodů za sebou George a zápas definitivně rozhodl.

Výsledky NBA Toronto Raptors - Sacramento Kings 120:105

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 123:114

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 106:98

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 91:118

Tabulka Východní konference Tým Z V P % 1. Milwaukee Bucks 46 34 12 73,9 2. Toronto Raptors 49 36 13 73,5 3. Indiana Pacers 46 31 15 67,4 4. Philadelphia 76ers 48 31 17 64,6 5. Boston Celtics 47 29 18 61,7 6. Brooklyn Nets 48 25 23 52,1 7. Miami Heat 45 22 23 48,9 8. Charlotte Hornets 46 22 24 47,8 9. Detroit Pistons 46 20 26 43,5 10. Washington Wizards 46 20 26 43,5 11. Orlando Magic 47 20 27 42,6 12. Atlanta Hawks 46 14 32 30,4 13. Chicago Bulls 47 11 36 23,4 14. New York Knicks 45 10 35 22,2 15. Cleveland Cavaliers 48 9 39 18,8