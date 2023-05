Dobabraná sezona v Hradci. Liga je definitivně fuč, chyběly základní věci

Vítězům první ligy z Písku podlehli o 15 bodů na jeho palubovce, ještě větší blamáží skončila domácí odveta. Místo výkonu aspoň solidního, jenž by mohl vést k záchraně, přišel výkon mátožný a následná vysoká porážka 62:90.

Jednoznačný úspěch vítězům 1. ligy umožnil Královské sokoly v Národní basketbalové lize vystřídat.

„Hodnotí se mi to velmi těžce, je to velký neúspěch. Celé to ukázalo, jaký je charakter mužstva a charakter hráčů. Chyběly nám ve hře základní věci,“ uvedl po definitivě sestupu Richard Kucsa, hlavní kouč hradeckého družstva, jenž ho přebral v závěru sezony ve chvíli, kdy ještě existovala šance na to, že se v NBL týmu podaří vyhnout se poslední příčce a následné baráži.

Nepovedlo se to. „Nejvíc mě mrzí, že nikdo nenašel sebeúctu, aby více zabojoval,“ poznamenal kouč.

Hradec se mezi elitu začal škrábat před necelými deseti lety, před čtyřmi se mu to podařilo a v NBL vydržel čtyři sezony. V té předchozí si dokonce zahrál play off.

U všeho byl až do začátku letošního roku kouč Lubomír Peterka. „Určitě obdivuji mého předchůdce, že tady s některými hráči tak dlouho vydržel,“ uvedl Peterkův nástupce.

Královští sokoli na bidýlku, lavička Hradce Králové

Co s hradeckým mužským basketbalem, jenž se mezi elitu před čtyřmi lety vrátil po pauze trvající čtvrt století, bude dál, se teprve uvidí. „Nezbývá nic jiného než se z první ligy dostat opět nahoru,“ řekl k tomu pouze rozehrávač Filip Kábrt.