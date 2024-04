Baráž na dohled. Královští sokoli letí k cíli, který si před sezonou dali

Pokud přes něj v sérii na dvě výhry přejdou, tak jako ve čtvrtfinále přes tým Basket Brno U23, budou před sebou mít poslední dva kroky.

Nejprve prvoligové finále, ze kterého vede cesta do baráže, jejíž úspěšné zvládnutí by do Hradce Králové vrátilo Národní basketbalovou ligu.

„Blížíme se k cíli, který jsme si před sezonou dali. Už nyní nás ale čeká těžký soupeř, je třeba být obezřetní,“ varuje Peter Sedmák, hrající manažer Královských sokolů, před vstupem do semifinálové série.

Jak jste připraveni na rozhodující část sezony, kterou odstartujete v pátek vpodvečer?

Věřím, že dobře. Měli jsme dvoutýdenní přestávku, na soupeře jsme se mohli připravit. Věřím, že do toho vstoupíme dobře.

Důležitý může být zdravotní stav hráčů. Jak jste na tom v tomto směru?

Problémy má jen Honza Bubeníček, ale jinak jsme kompletní. To nás těší, protože během sezony to zdaleka tak nebylo. Je dobře, že to přišlo v rozhodující části soutěže.

S Litoměřicemi jste se v tomto ligovém ročníku střetli dvakrát v nadstavbové části. V prvním zápase jste na jejich palubovce prohráli, ve druhém, na domácí, jste vysoko vyhráli. Co se z toho dá usuzovat?

Myslím, že jen to, co víme: že Litoměřice mají v družstvu několik šikovných kluků, hlavně těch, kteří pendlují do Národní basketbalové ligy.

A co první vzájemný zápas?

Byl zároveň první v nadstavbě. Vstup do něj se nám podařil, hlavně první čtvrtina byla z naší strany dobrá, ale druhý poločas patřil soupeři. Typický zápas dvou rozdílných poločasů.

V domácí odvetě jste vyhráli o téměř třicet bodů. V čem byl největší rozdíl?

U těchto týmů hodně záleží na tom, kolik přijede pendlujících hráčů, je to důležité v soubojích s těmito družstvy vždycky. To byl rozdíl mezi těmi dvěma zápasy. Proto se ty zápasy vlastně ani nedají srovnávat.

Začínáte sérii v domácí hale, kde jste v této sezoně v lize neprohráli a jedinou porážku zaznamenali v pohárovém utkání s Pardubicemi. Hodně velká výhoda?

Určitě ano, doma hrajeme s velkou energií, daří se nám soupeře porážet, i když zápasy se Svitavami a s Jindřichovým Hradcem byly velmi těsné. Není to ale jen naše výhoda, podobnou bilanci mají i ostatní elitní družstva této soutěže.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří právě GBA Jindřichův Hradec a Svitavy, očekával jste takové obsazení obou dvojic?

Myslím si, že ano. Chybí v ní Brno, které hrálo loni semifinále, to jsme loni vyřadili. Myslím, že v semifinále jsou čtyři nejlepší týmy soutěže.

Soutěž směřuje k závěru, vy se netajíte cílem po loňském sestupu se do NBL vrátit. Jak vidíte možnou účast mezi elitou?

K tomu je ještě daleko a v cestě stojí silní soupeři. Pokud by se to podařilo, čekalo by nás hodně práce. Ale už víme, do čeho bychom šli, což je obrovská výhoda. Nejdůležitější bude, kolik financí seženeme, od toho se bude všechno odvíjet. Samozřejmě nezahálíme a už teď řešíme případné scénáře.