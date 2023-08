Hrající manažer Hradce Králové: Rychlý návrat? Chceme být týmem, který má ambice

Hlavně v otázce složení týmu, které umožňuje předvídat jeho výsledkové směřování. „Bylo to hodně složité,“ přiznává Peter Sedmák, generální manažer klubu, jenž měl na svých bedrech skládání kádru. „Hráči se rozprchli a na českém trhu jich moc není,“ dodal.

Přesto je ještě nedávná opora Královských sokolů v Národní basketbalové lize přesvědčena, že nově vytvořený kádr svoji kvalitu má. „Chceme být týmem, který má ambice,“ říká i vzhledem k tomu, s jakou vizí před potenciální posily předstupoval, „chceme se pokusit dostat se zpět do NBL.“

V ní tým působil ještě na jaře, kdy se mu nejdříve nepodařilo zbavit se poslední příčky v NBL a poté ani uspět v následné baráži, v níž podlehl Písku a přenechal mu místo v elitní soutěži.

Návrat nedávné opory jako hrajícího trenéra

Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Skončil trenér Kucsa, Hradec opustili všichni zahraniční hráči, kteří tvořili kostru týmu, podobné to bylo i s českými, z nich zůstali jen dva.

Budování nového týmu začalo u trenéra. Tím se stal Pedja Stamenkovič, jenž z Hradce odešel před minulou sezonu do týmu Olomoucka jako nejlepší nahrávač celé soutěže. Zkušený borec se tak vrací po roce už nejen jako hráč. „Prošel si určitými zdravotními problémy, ale když bude zdravý, tak s ním počítáme i do hry, kde by nám měl také výrazně pomoci,“ uvedl manažer Sedmák.

On sám bude stejně jako Stamenkovič mít také dvojí roli. Vedle manažerské se i on po roce v hradeckém dresu vrací do hráčské. „Neměl by to pro mě být problém i vzhledem k tomu, že jsem v minulé sezoně hráčsky pomáhal Vysoké s postupem z druhé ligy do první,“ poznamenal zkušený podkošový hráč a manažer v jedné pozici.

Pedja Stamenkovič působil v minulosti v Hradci jako hráč, teď se vrací jako kouč.

Na palubovce mu jako spoluhráči z loňského kádru zbyli jen Dvořák a Bubeníček, zbytek kádru jsou noví borci. Z Olomoucka přišel na pozici ústředního rozehrávače Marek Welsch, ze Svitav křídelník Jiří Svojanovský. Zkušenost do týmu přinesl Jiří Jelínek, jenž přišel z Kolína, ve stejném klubu působil i Theodor Dlugoš, o jehož angažování v Hradci se rozhoduje. Do Hradce se pak vrátil Tomáš Mráz.

Příležitost dostane také teprve devatenáctiletý Jan Holásek, s týmem trénuje i jeden z členů loňského kádru Vojtěch Kalný, který je ale zatím stále hráčem sousedních Pardubic a zatím není jisté, zda se obě strany na přestupu domluví.

A ztráty? Hodně mrzí odchod Vladimíra „Larryho“ Vondry do Jindřichova Hradce, stejně jako odchod dlouholetého kapitána týmu Ondřeje Peterky, který dal přednost spolupracujícímu klubu ve Vysoké nad Labem.

„Myslím si, že kádr máme dobře nastavený, spojuje v sobě zkušenost s kvalitním mládím. Tým podle mě bude mít dost energie,“ poznamenal Sedmák, „budeme se do něj snažit získat ještě jednoho podkošového hráče na pozici čtyři.“

Výhry v prvních zápasech jako povzbuzení

Do začátku soutěže na to má ve své manažerské pozici ještě dva týdny. V pátek 15. září se Královští sokoli představí v Opavě, kde proti rezervě tamního týmu NBL rozehrají prvoligovou soutěž. Čeká je skupina východ, v níž budou mít s výjimkou týmu Vividbooks Pardubice soupeře z Moravy.

„Sílu soupeřů máme zmapovanou, týmy známe. Chceme do soutěže dát maximum a mít ambice se vrátit,“ uvedl Sedmák a dodal, že tomu odpovídá i příprava, do níž se hradecké družstvo pustilo se začátkem srpna, „nastavili jsme to tak, že trénujeme hodně podobně jako v NBL.“

Nově složený tým má za sebou také první zápasové konfrontace. Ve Svitavách a v Brně, na palubovkách svých soupeřů z prvoligové skupiny, vyhrál. Ve Svitavách nad tamními Tury 81:76, v Brně nad týmem Basket Brno U23 69:56.

Nyní před sebou má dvě náročnější prověrky. V sobotu v Kolíně a poté s USK Praha, tedy s družstvy z nejvyšší soutěže, kam by se Královští sokoli rádi vrátili. „Chceme bavit fanoušky atraktivním basketbalem s viditelnou touhou po vítězství a s ambicí vrátit se do NBL,“ netají klub ústy svého manažera.

Cesta zpět nebude jednoduchá. Vede přes úspěch v dlouhodobé části, následném play off a poté v baráži s týmem z Národní basketbalové ligy. Královští sokoli ji úspěšně zvládli v sezoně 2018/2019, podaří se jim to zopakovat i po letošním sestupu?