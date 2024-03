Velký test hradeckých basketbalistů: uhájit první místo je první cíl v sezoně

V předposledním kole nadstavbové skupiny šesti nejlepších družstev soutěže se utkají o první příčku. Pokud vyhrají, budou ji mít jistou. Pokud ne, případně pokud prohrají o více než dva body, jejich naděje sice žít bude, ale její naplnění už nebudou mít ve svých rukou.

„Věřím, že nám vědomí toho dodá sebevědomí, že uspějeme a že uhájíme první příčku, což považuji za první cíl v této sezoně,“ uvedl před dnešním podvečerním duelem na jihu Čech Peter Sedmák, hrající manažer Královských sokolů.

Druhá nejvyšší soutěž bude v následujících týdnech směřovat ke svému vrcholu.

Na jejím konci bude pro nejlepší tým možnost vyzvat nejhorší družstvo Národní basketbalové ligy v baráži o to, kdo bude mít právo zařadit se pro příští sezonu mezi domácí elitu.

Rádi by se o to pokusili oba soupeři. Hradec Králové jen rok poté, co z NBL vypadl, Jindřichův Hradec na návrat čeká mnohem déle.

Rozhodne 1. ligu basketbalistů souboj Hradců?

Přestože do hry může vstoupit i někdo jiný, hlavně Svitavy, v tuto chvíli vše směřuje ke konečnému souboji o prvenství právě mezi Hradci. Ten východočeský zatím na tom je o malý krůček lépe. Minulý týden totiž první vzájemný duel sezony o dva body (95:93) vyhrál.

Na rivala z jihu Čech se tak v tabulce dotáhl. Do posledních dvou kol nadstavby tak jdou dnešní soupeři v počtu výher ze stejné startovací čáry, pro Královské sokoly mluví výhra ve vzájemném zápase.

Zvláště, když po něm si v domácím prostředí poradili také s Litoměřicemi, s nimiž v úvodu nadstavby na jejich palubovce prohráli. Odveta byla sladká, svého soupeře zdrtili téměř třicetibodovým rozdílem (92:64).

Přitom úvod zápasu byl vcelku vyrovnaný. „Začátek byl z naší strany spíše takovým rozběháním. Ve druhé čtvrtině jsme se ale probudili, pořádně se rozběhali a skóre natáhli. Dařilo se nám i bodově, dali jsme za poločas téměř šedesát bodů, v útoku to bylo fajn. Ve třetí a čtvrté čtvrtině jsme zase trochu polevili, protože jsme věděli, že zápas je rozhodnut, nicméně i tak skončil rozdílem osmadvaceti bodů, což je skvělé,“ popsal Sedmák zatím poslední vystoupení Hradce,

Pokud by Královští sokoli zítra vyhráli, o prvenství v dlouhodobé části by v posledním kole už nemohli přijít. Pokud by prohráli minimálním rozdílem, v posledním kole by museli spoléhat na pomoc třetích Svitav, na jejichž palubovce Jindřichův Hradec nastoupí v posledním kole. Jindřichův Hradec sice Svitavy v prvním duelu porazil, ale pouze o čtyři body (101:97).

Královští sokoli dlouhodobou část soutěže zakončí domácím duelem se Sokolem Pražským, na jehož palubovce v prvním vzájemném zápase v nadstavbové skupině o 19 bodů (89:70) vyhráli.