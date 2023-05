Hradec hájí Národní ligu. Poradí si v baráži s píseckým publikem?

Hradečtí Královští sokoli v pátek vstoupí do prodlouženého víkendu, v němž se pokusí v úspěch proměnit poslední možnost, jak se v nejvyšší soutěži zachránit.

Předcházející pokusy v této sezoně skončily neúspěchem, výsledkem je poslední místo a nutnost zachraňovat se v souboji s vítězem prvoligové soutěže. Tím je družstvo Písku, kde baráž, jež se hraje na dva zápasy systémem doma venku, začíná.

„Podle informací, které máme, to nebude jednoduché a my ani neočekáváme, že by boj byl lehký,“ připouští obavy trenér hradeckých hráčů Richard Kucsa.

Zkušenosti ze hry mezi elitou sice hovoří ve prospěch hradeckého družstva, ale ve prospěch soupeře nažhaveného na postup zase lepší psychické rozpoložení. V celé sezoně totiž prohrál jen dvakrát a v play off, z níž do baráže prošel, dokonce ani jednou.

„Písek hraje velmi sebevědomě a v první lize velmi dominantně. Domácí prostředí jim jistě pomůže a já očekávám z jejich strany velký herní odpor,“ shrnuje Kucsa poznatky z pozorování nebezpečného soupeře.

A Královští sokoli? Ti naopak v nevydařené sezoně vyhráli jen pětkrát a na hřišti soupeře na výhru čekají už čtyři měsíce. Do této doby se počítá i 23 dnů, které uplynuly od zatím jejich posledního ligového zápasu.

„Věnovali jsme se více věcem, protože času bylo dost. Potřebovali jsme doléčit některá menší zranění a zregenerovat se, hodně času jsme věnovali jak basketbalovým prvkům, tak kondičnímu tréninku,“ popsal dlouhou pauzu hradecký kouč.

K jakému výsledku příprava povede, se začne ukazovat v pátek vpodvečer, zápas v Písku začne v 18 hodin, odveta se bude hrát už v pondělí ve stejný čas v hale v hradecké Třebši. Jen tyto dva zápasy rozhodnou o tom, kdo z obou soupeřů bude mít v příští sezoně právo hrát NBL.

Ondřej Peterka.z Hradce Králová v zápase s Ústím nad labem.

„Soupeř rozhodně není jednoduchý, ale myslím si, že na něj máme. Horší však bude poprat se s prostředím, v Písku s podporou jejich diváků se vždy vyhrává těžko,“ poznamenal hradecký pivot Vladimír Vondra.

Hradec naposledy NBL zachraňoval hned ve své první sezoně 2018/19. Byl úspěšný, z tehdejšího družstva je ale v současném kádru už jen Ondřej Peterka.