Písek hraje o Národní ligu v baráži. Systém soutěží je zvláštní, lamentuje kouč

Sršni odehrají první duel doma. V pátek od 18 hodin přivítají Královské sokoly. Odveta se bude hrát ve stejný čas v pondělí na hřišti soupeře. Postupový klíč je jasný. Který tým získá v součtu víc bodů, zahraje si v příští sezoně Kooperativa Národní basketbalovou ligu (KNBL).

„Jdeme do baráže s velkou pokorou. Favoritem je soupeř, protože kvalita dvou nejvyšších soutěží je nesrovnatelná. Ale samozřejmě chceme uspět. Připravujeme se na vrchol sezony a věříme, že můžeme uspět,“ okomentoval písecký trenér Jan Čech.

Jeho celek zvládl play off bez porážky, v celé základní části i nadstavbě neuspěl jen dvakrát. Sršni by tak měli být v lepším rozpoložení než nejhorší tým KNBL.

„Že jsme v sezoně vyhráli třicetkrát a soupeř jen pětkrát, nic neřeší. Hradec Králové má velkou kvalitu, je to silný tým postavený na zahraničních hráčích. Systém soutěží je zvláštní. Odehrajete celou sezonu, ovládnete první ligu, ale stále jste nikam nepostoupili. Rozhodnou dva zápasy za čtyři dny,“ řekl.

Písečtí se budou spoléhat na podporu fanoušků, která je na poměry první ligy mimořádná. I na venkovní zápasy jich vyrážely desítky. „Hala bude plná, chystá se i výjezd ven. Všichni soupeři už znají naši energii, kterou fanoušci dokážou ještě umocnit. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale i oni by si zasloužili nejvyšší soutěž,“ zamyslel se Čech.

Jihočeši budou chtít využít domácího prostředí v prvním zápase. „Může a nemusí to být výhoda. U soupeře se zase bude rozhodovat. Času mezi zápasy není moc, je třeba se zkoncentrovat na odvetu,“ přidal kouč.

V Písku se chystají na velký basketbalový víkend. Kromě baráže klub v sobotu a v neděli hostí i Final Four extraligy hráčů do 17 let.