Zranění i vykázaná hvězda. Rozsypali jsme se, drbou si hlavu v Pardubicích

Východočeši, kteří předtím odehráli ve velkém stylu většinu z úvodních dvaceti minut a o pauze stále 46:39 vedli, už v tu dobu nestačili prakticky v ničem; odešla jim obrana, střelba, síly už pak taky nebylo kde brát.

„Na konci jsme se úplně rozsypali,“ vystihl kapitán Pardubic Kamil Švrdlík. „To nepochopím. Štve mě to, když to řeknu slušně. Od nás to opět byla špatná druhá půlka v děčínské hale, úplně stejná jako v pátém zápase,“ konstatoval.

Třiadvacet bodů, které Beksa nastřílela do koše domácích Válečníků po přestávce, jejich sokové zvládli jen za třetí periodu! A k tomu přidali dalších 28...

Pardubice v utkání měly polovinu trojek co Děčín (6 ku 12) a v důležitých momentech znovu trestuhodně míjely z čáry trestného hodu. Nejužitečnější hráč Kooperativa NBL A. J. Walton sám nastřádal víc asistencí než hostující tým dohromady (14 ku 12). To na postup do přímého boje o titul zkrátka nemohlo stačit.

Kouč Beksy Dino Repeša připomněl další faktory neúspěchu.

„Zápas jsme kontrolovali, ale pak se zranil Vyoral (kotník), Pekárek do začátku druhé čtvrtiny vyfasoval tři fauly a my měli méně kvalitních hráčů do rotace. Chyběla nám rozehrávka, takže jsme to zkoušeli dávat pod koš, jenže Rikič byl zraněný (třísla), hrál tak na šedesát procent, což bylo vidět,“ řekl Repeša. Ten jinak emočně vypjaté semifinále označil za skvělé.

Sezona ovšem ještě nekončí: už ve čtvrtek Beksu čeká první mač série o bronzové medaile, jež se hraje na dvě vítězství. Postaví se v něm Nymburku, který se po 20 letech nedostal do finále.