Pardubický křídelník Pekárek po bídě venku: Děčín chtěl víc

Ti nyní za stavu 2:3 v sérii s Válečníky balancují nad propastí; stačí, aby Děčín v pátek v pardubické hale Dašická (začátek v 17.30) využil mečbol, a Beksa bude soupeřit pouze o bronz, nikoli o titul.

Ve třetí čtvrtce pátého klání na severu Čech však zdaleka nešlo jen o prachmizernou střelbu. Hosté jako by chvílemi na palubovce vůbec nefigurovali — a proto také po vyrovnaném prvním poločase (35:35) najednou na rivala výrazně ztráceli. Skóre této desetiminutovky v poměru 6:25 z pohledu Pardubic je zkrátka šílenost...

„Děčín chtěl víc, to rozhodlo,“ mínil David Pekárek, křídelník Beksy. „Bouři na začátku utkání jsme ještě přežili a vrátili se do něj, ale druhý poločas byl z naší strany špatný. Chyběla nám energie, důraz pod košem i doskok,“ pokračoval Pekárek.

Na doskoku Pardubičtí padli 33:43 (z toho útočné 5:14), projevila se i jejich chronická bolístka v podobě vysokého počtu ztrát (18, Děčín 10). Zatímco děčínští snajpři Svoboda a Walton nastříleli 26 a 19 bodů, v dresu Beksy se přes dvoucifernou hranici lehce přehoupli jen pivot Rikič a rozehrávač Šafarčík (12 a 11 bodů). Domácím nijak zvlášť nechyběl distancovaný Nichols, který je táhl v úvodních čtyřech bitvách atraktivní, dramatické a emocemi nabité série.

„Prostě špatný zápas,“ shrnul Pekárek, jenž tentokrát zaznamenal skromných šest bodů. Zároveň ocenil opětovně vynikající atmosféru v děčínské hale: „Proto to hrajeme — jsme rádi, že chodí hodně lidí.“

Jinak by tomu nemělo být ani v nadcházejícím mači v Pardubicích. „Musíme pokračovat dál a uděláme maximum pro to, abychom se vrátili zpět do Děčína,“ avizoval kouč Repeša.