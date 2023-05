Pardubický rozehrávač Šafarčík: Musíme ukázat touhu a silnou vůli zvítězit

Nemusejí nějak experimentovat, za devět vzájemných zápasů (čtyři v základní části plus nadstavbě a dalších pět v play off) už mají pardubičtí basketbalisté detailně zmapováno, co na jejich rivaly z Děčína platí. Jde „pouze“ o to, držet se vytyčené trasy a neuhýbat z ní, jak se, ke škodě Beksy, v této sérii už vícekrát stalo.V