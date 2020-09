Jenom se srovnat a dát to tam. Jurečka dal trojku a Opavští se radovali

„Velkou práci odvedl Šířa (rozehrávač Jakub Šiřina), který na sebe navázal obránce. Ti museli ode mne trochu odstoupit a pak mi přihrál,“ popsal rozhodující moment opavský křídelník Jurečka.

„Mým úkolem už jen bylo se srovnat a dát to tam, což se mi naštěstí povedlo. Závěr byl o to zajímavější pro fanoušky, samozřejmě pro domácí hořký, ale pro opavské radostný.“

Výhru označil za velice cennou. „Už pro to, že sahat po vítězství po takové dlouhé cestě, jaké máme do Ústí a Děčína, a nepřivézt ho, by bylo smutné a nešťastné,“ dodal.



Navíc Opavští téměř celé utkání vedli. „Domácí v poslední minutě trojkou otočili stav ve svůj prospěch na 94:91 a už to s námi vypadalo bledě,“ přiznal Jurečka. „Naštěstí jsme zvládli další dva útoky a jednu obranu.“

Pořádná prověrka čeká Opavské už ve středu, kdy od 18.00 hostí Svitavy. „To je šíleně těžký soupeř,“ řekl Luděk Jurečka. „Aspoň že máme to vítězství z venku, protože jsem si říkal, že by bylo zlé jet k třetímu kolu do Kolína bez výhry.“

Křídelník ale věří, že mohou uspět i proti Svitavám, za které nastoupí i někdejší opavské opory Václav Bujnoch a Rostislav Dragoun. „Doufám, že nás přijdou podpořit fanoušci, kteří najdou odvahu a nebudou se bát nákazy covidem, a budeme je slyšet.“