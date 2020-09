Jen ze jmen se nikdo nepodělá, zlobil se ústecký kouč po porážce

Zásadní problém viděl trenér v obraně.



„My jsme delší čas zápasu tahali za kratší konec, nebyli jsme dobří na útočné polovině, dělali jsme obrovské mentální chyby, dostávali jsme naprosto jednoduché koše. Druhý poločas se to trochu zlepšilo, ale dělala nám obrovský problém zónová obrana Opavy, kluci na sebe nechtěli vzít odpovědnost. A samozřejmě faktor X byl Šiřina, který dal 36 bodů. Byl naprosto fantastický a zápas odtáhl na svých bedrech skoro sám,“ smekl Pištěcký.

Jakuba Šiřinu víc než jeho mimořádný bodový příspěvek těšila výhra v Ústí. „Ani mě moc nezajímá moje galapředstavení, podstatnější pro mě je, že na tabuli u nás svítí o dva body víc, než má Ústí. A tedy že si po sedmihodinové cestě sem odvážíme výhru. V první čtvrtině jsem se chytil nějakými trojkami, kdy domácí v obraně špatně rotovali a já tam zůstal úplně sám, mohl jsem si ještě dribnout a padlo mi to tam. To mi vlilo do žil sebevědomí a myslím, že to nakoplo i celý tým. Mohli jsme s tím náskokem naložit i lépe, ale v závěru to bylo drama pro fanoušky a šťastná výhra pro nás,“ radoval se reprezentační rozehrávač.

Sluneta poprvé nasadila zahraniční posily Lamba Autreye a Dereka Hanese. „Z něj nejsem v posledních zápasech úplně šťastný, budeme to muset nějak řešit. Nemyslím tím, že bychom ho posílali domů, ale bude muset začít hrát líp, protože když dnes nastoupil, tak tam byl trochu ztracený,“ vyčítal Pištěcký.

Autreye naopak chválil. „Tam není co řešit. Taky udělal nějaká špatná rozhodnutí, ale celkově nám pomohl ohromně, hlavně na doskoku.“

Ústí už má náhradu za Srba Stefana Šajina, jehož poslalo z výkonnostních důvodů domů. Místo něj přichází Černohorec Gligorie Rakočevič. „Ale je tu také zatím jen na zkoušku. V dnešní době je trh trochu bláznivý, pivoti jsou pod cenou a je strašně těžké se v tom orientovat. Má 14 dnů na to, aby se ukázal.“

Pištěcký doufá, že hrát bude už ve středu v Pardubicích. „Potřebujeme alespoň jednoho urostlého chlapa proti těm jejich třem.“

Ačkoli Sluneta vstoupila do nové sezony porážkou, její hráči věří, že letos to mohou dotáhnout daleko. „Tým máme na to, abychom útočili na první čtyřku,“ je přesvědčený ústecký pivot Dalibor Fait.