Basketbalisté plánují rychloligu. A žádají o použití rychlotestů

„Výstup z dnešní tiskové konference je takový, že před každým zápasem je předepsaný povinný PCR test všech hráčů, což je ekonomicky ohromná zátěž. Jedno ligové kolo by nás tak vyšlo na statisíce korun,“ uvedl předseda Asociace ligových klubů Kooperativa NBL Tomáš Kotrč.

Ve středu bude o nastavení mantinelů jednat představenstvo ALK a její šéf Kotrč bude následně žádat hlavní hygieničku o znovuzahájení soutěže. „Nastavíme si tam principy chování do konce listopadu. V každém případě ale chceme začít hrát,“ prohlásil Kotrč. „Vše, co dnes začalo platit, platí do 20. listopadu, kdy končí nouzový stav. Může se stát, že pak už nebude nutné testovat tak často, to ale dnes nevíme.“

NBL potřebuje dohrát velké množství utkání po vynucené pauze či předešlé karanténě týmů. „Máme odložených 66 zápasů, z toho 18 kvůli karanténám týmů ještě před uzavřením soutěží, a dalších 48 kvůli uzavření ligy. A pro tato utkání musíme najít termíny počínaje 14. listopadem, nebo možná už jedenáctým, kdy se začne hrát,“ podotkl Kotrč.

Tomáš Kotrč, předseda Asociace ligových klubů Národní basketbalové ligy

Soutěž se tak zřejmě bude muset hrát třikrát týdne a ke středám a sobotám přidat pondělky. „Zhruba kolem 15. ledna by se pak dohnal ten měsíční výpadek a někdy koncem února lze předpokládat, že bychom dokončili základní část, pokud se od teď pojede v režimu tří utkání týdně,“ uvedl předseda ALK.

Dopady na ekonomiku vidí Kotrč větší než na jaře, kdy se soutěž nedohrála. „Těžko se to hodnotí v konkrétních částkách, nicméně na jaře jsme jako liga naštěstí nějak neztratili. Partnery jsme udrželi, organizovali jsme oceňované individuální soutěže a byli aktivní. A v klubech, co mám informace, se partnery více či méně podařilo také udržet. Nějak se to tedy ustálo,“ podotkl Kotrč.

„Teď to ale přišlo brzy a my musíme něco vymyslet a nabídnout partnerům. Na jaře byla výhoda, že už byla dohraná základní část. A tu za každou cenu chceme dohrát jako minimální cíl i teď. Podzim bude celkově finančně náročnější, navíc všechny akce jako All Star Game nebo vrchol Českého poháru máme teprve před sebou,“ dodal Kotrč.

Daniel Kurucz (na snímku uprostřed) jako generální ředitel Vítkovice Heavy Machinery .

O obnovení se chce ucházet i Renomia Ženská basketbalová liga. „Chceme, aby soutěž začala co nejdříve, takže jednáme o způsobu testování. Musíme dodržet nařízení státu, ale zároveň chceme co nejrychleji dohnat zápasovou ztrátu. Čekají nás jednání s kluby o nastavení všech pravidel,“ uvedl guvernér Asociace ženských ligových klubů a šéf ženské ligové soutěže Dan Kurucz.

Teoreticky by víc zápasů za sebou mohly vzhledem k platnosti testů hrát i basketbalistky. „Zkusili bychom upravit systém soutěže tak, aby kluby odehrály během platnosti testu víc zápasů než jeden,“ uvažoval Kurucz.