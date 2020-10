Španělé jsou lenoši, ale covid berou vážně. Český talent o své výšce i dětství pod košem

Psal se únor 2012, když se tehdy osmatřicetiletá Petra Reisingerová stala nejlepší střelkyní v historii české nejvyšší basketbalové soutěže. A výtečnou hráčku vypiplala i ze své dcery Julie. Teprve dvaadvacetiletá blondýnka je oporou španělského celku UNI Girona. „Zvykám si na pozici lídra, snad své zkušenosti přenesu i do reprezentace,“ věří.

Nazout kecky, přetáhnout přes hlavu seprané triko a vyrazit střílet na koš. Od dětství se její život točil kolem oranžového míče s černými pruhy. Ve čtrnácti dotáhla český tým ke stříbru na ME do 16 let - a o rok později tenhle úspěch zopakovala, v sedmnácti hrála nejvyšší českou basketbalovou soutěž, v osmnácti zamířila do španělské ligy, kde nyní válí. Julia Reisingerová, podkošová královna.