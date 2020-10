Marné klepání na vládní bránu. Basketbaloví reprezentanti touží trénovat

„Největší problém je, že nejsme jako národní tým schopní dostat ani od vlády ani od Národní sportovní agentury povolení k tomu, abychom vůbec mohli začít trénovat. V Čechách hraje a trénuje 85 procent týmu a teď sedí doma na gauči, trénovat nemůžou, protože vnitřní sportoviště jsou zavřená a nikdo zatím výjimku basketbalu nedal,“ řekl v rozhovoru s ČTK a Českým rozhlasem manažer českých basketbalistů Michal Šob.

„Ti hráči, kteří by měli reprezentovat, mohou maximálně chodit běhat do parku, ale s basketbalem se moc nepotkali. Máme dvě varianty. Pakliže se nám podaří v průběhu nějakých deseti dnů od vlády získat to povolení pro trénink, tak bychom uspořádali domácí přípravný kemp nějakých deset dnů před odletem do té litevské bubliny. Pakliže ne, tak bohužel bude mít český tým přípravu jinde než v České republice,“ podotkl Šob.

Nejpravděpodobnější variantou v případě trvajících restrikcí je dřívější odlet do Litvy. „Nabízí se to, abychom tam odjeli týden dopředu a udělali si tam bublinu před bublinou FIBA. Furt doufáme v to, že Česká republika podpoří český nároďák, jediný tým z kolektivních sportů, který má šanci startovat na olympiádě, a udělají pro nás maximum, abychom se mohli připravovat v České republice,“ prohlásil Šob.

Pořád ale netuší, jak se situace vyvine, a na odpověď Česká basketbalová federace marně čeká.

„Ženy hrají (kvalifikaci ME v Rize) ještě o čtrnáct dní dříve, bohužel zpětná reakce je taková, že nejsou schopni to potvrzení dát. Čeká se na konec prvního nouzového stavu, to je 3. listopadu, a uvidíme, co se bude dít. Čas běží, ale my musíme rozhodovat a zařizovat. Nemůžeme organizovat kemp v Litvě až týden předtím, než začne,“ popsal Šob přetrvávající nejistotu.

Manažer české basketbalové reprezentace Michal Šob prožívá každý úspěch týmu.

Kouč Ronen Ginzburg doufá, že bude mít i přes současné dění k dispozici všechny dostupné opory. „Doufám, že vybereme nejlepší tým, jaký můžeme v této situaci s covidem mít. Uděláme všechno pro to, abychom co nejlépe reprezentovali Česku republiku,“ prohlásil Ginzburg.

Posun NBA zruší Satoranskému start

Ještě při nejistém startu NBA připadala v úvahu i účast Tomáše Satoranského z Chicaga, ale při současném plánu startu nejlepší ligy světa před Vánocemi a možném startu kempů na začátku prosince by tato možnost padla. Dávala by ale šanci na jeho účast na olympijské kvalifikaci na přelomu června a července v kanadské Victorii.

„Je to otázka, kdy NBA začne. Když bude (Satoranský) s námi, tak je to skvělé. Jestli ne, budeme mu přát hodně úspěchů v sezoně a budeme věřit, že ho uvidíme v kvalifikaci na olympiádu,“ konstatoval Ginzburg.

Inspiraci při tvorbě variant nominace hledají u fotbalistů, kteří se v říjnu představili na Kypru, v Izraeli a ve Skotsku. Po odhalení případů koronaviru během reprezentační přestávky fotbalová asociace sestavila záložní tým.

Pavel Pumprla, Tomáš Satoranský a Šimon Puršl (zleva) na reprezentačním tréninku naslouchají kouči Ronenu Ginzburgovi (druhý zprava).

„Pakliže se budeme připravovat v Čechách, tak zvolíme dvě verze družstva. Jedno bude A a druhé B, nebudou se navzájem potkávat, budou trénovat v jiných halách a bydlet v jiném hotelu. B-tým bude A-tým zásobovat v případě zranění nebo pozitivního testu na covid-19,“ přiblížil Šob.

Organizačně to ale podle něj není vůbec jednoduché. „Jestliže bychom museli trénovat v zahraničí, tak by to byla velká komplikace. Na druhou stranu si nikdo z vedení České basketbalové federace ani národního týmu nedovolí riskovat a hazardovat se zdravím a kariérou hráčů, aby v momentu, kdy netrénujou, šli rovnou do kvalifikačních utkání, protože trénink předtím potřebují,“ dodal Šob.

Přísnější než přísní

Pokud by český tým trénoval doma, přesunul by se do Litvy pravděpodobně až 23. listopadu. Chce dodržovat ještě přísnější pravidla proti koronavirové nákaze, než na kterých trvá FIBA.

„Všichni hráči a členové realizačního týmu budou bydlet na jednolůžkových pokojích. Celý tým bude v průběhu těch čtrnácti dní testován přibližně pětkrát na pozitivitu koronaviru a zároveň je tam spousta dalších bezpečnostních opatření. Musíme si tu bublinu vytvořit po celou dobu přípravy. Nikdo z hráčů ani realizačního týmu nesmí z hotelu, budou pendlovat jen mezi hotelem a halou,“ dodal Šob.