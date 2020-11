Profesionály zrestartoval. Hlavní je rozjet sport dětí, upozorňuje Hnilička

Profesionální sport se po třech týdnech v mlze vrací na světlo.

Zasadil se o to Milan Hnilička (ANO), šéf Národní sportovní agentury, který však pro MF DNES říká: „Pro mě je nejdůležitější priorita vrátit sport co nejdříve dětem.“

Jak bylo složité přesvědčit vládu i ministra zdravotnictví, aby povolili restart profesionálních soutěží? Ptám se proto, že fotbal pravidelně testuje a říká, že nákaza se v klubech téměř nešířila, zatímco hokej se „chlubí“ švédskou cestou s vysokou promořeností. Až 75 procent hráčů a členů týmů už covid mělo.

Ano, jsou to dva typy modelů, byť v Česku se kloníme k fotbalové cestě. A i my chceme mít co nejvíce testování. U fotbalu je jasné, že hráči nesmějí mít test starší než 48 hodin, u hokeje by test na páteční zápas mohl platit i na nedělní mač. Klíčové je, aby proti sobě nenastupovali nakažení hráči.

Ale hokej ukazuje, že profesionální sport zase není tak bezpečným prostředím.

Bylo by velmi složité posuzovat, které odvětví je bezpečné. Ovšem profesionální sport je práce, lidé také chodí do továren, aniž se testují. Sport se nechce a nesmí chovat nezodpovědně a být nebezpečný. Proto jsou opatření přísná, že si to možná některé profesionální sporty z ekonomických důvodů nebudou moct dovolit. Ale smyslem je, že když máme v současné době zůstávat doma, tak aspoň můžeme skrze obrazovky sledovat sport. A my jsme sportovní národ.

Ovšem i ministr Plaga (nestraník za ANO), jehož resort má kromě školství stále v názvu i tělovýchovu, v neděli na Twitteru psal, že profesionální sport stojí, neboť jde o symbol, a prioritou má být návrat do škol.

Sám jsem otec tří dětí, které se rovněž učí distančně, a byl bych moc rád, kdyby aspoň prvňáčci a druháci mohli jít do škol i na sportovní kroužek. Ale my se bavíme o úplně jiné skupině. Pokud jsme přesvědčení, že nějakou oblast sportu dokážeme skrze opatření kontrolovat a testovat, pak je to profesionální sport. Ač moc chceme sportovní prostředí rozvolnit úplně, vrátit děti na sportoviště, tak v tomto případě bychom nad situací kontrolu neměli. Což si možná pan ministr, když psal tento výrok, neuvědomil.

Robert Plaga @RobertPlaga @jietienming Možná myslí, možná nemyslí‍♂️. Pravda, v Evropě se hraje, ale taky jsou otevřené aspoň první stupně škol. Ač jsem možná větší sportovní fanda jako Vy, tady jde o symbol. Tak se snažme, ať máme co nejrychleji zpět děti ve školách a sportovce v telce;-) oblíbit odpovědět

Ještě jeden výrok z Twitteru. Šéf lidovců Marian Jurečka na restart profisoutěží reagoval otázkou, zda nejde o vítězství lobby.

Ježíšmarjá. Co jsme pro koho prolobbovali? Pouštíme jednu úzkou skupinu do práce, diváky na stadiony nikoliv. Proto máme přece ministerstva, aby podporovala svá odvětví. A sport je obrovské odvětví, byť, jak ukazuje i tento názor, hodně podceňovaný. Sport přináší prevenci, zábavu a profesionální soutěže teď i emoční vyžití pro lidi. Doba je těžká a nemůže to být jen o číslech nakažených. Navíc skrze sport jde do veřejných rozpočtů ročně 70 miliard. To budu pořád opakovat, aby si to kritici sportu uvědomili.

Marian Jurečka @MJureka A do kostela už budeme moci zajít, nebo pořád málo vysoké stropy? A venčit jen do 500 m, nebo už do kilometru? Já jen jestli v tom už bude nějaký systém a racionalita, nebo vítězství lobby. #mnohootazek #COVID https://t.co/pl3vQv1jCG oblíbit odpovědět

Co ale další podpora neprofesionálního sportu a klubů, které nejsou obchodní společnosti?

Diskutujeme podporu pro zavřená sportoviště, jaká tu byla při jarní vlně. Ale neumím si představit, že bychom vytvořili ještě další program. Teď jsme vypsali program Můj klub pro rok 2021. Žádost je velmi zjednodušená, zatímco před dvěma lety vyplňování zabralo den i dva, teď je schopen téměř každý klub zažádat o podporu během hodiny. Program jsme finančně téměř zdvojnásobili, protože jsme z něj vyndali povinné náklady na provoz a údržbu. Věřím, že během prvního čtvrtletí příštího roku budeme podporu vyplácet, i když nás covidové programy zbrzdily.

„Bez dětí, amatérského sportu, nevychováme reprezentanty a právě spodek této pyramidy teď dostává nejvíc na frak.“ Milan Hnilička šéf Národní sportovní agentury

Teď téma, které jste sám označil za prioritu: Kdy by mohlo dojít k rozvolnění restrikcí u sportu dětí? Bude to s otevřením škol, což ministr vnitra Hamáček (ČSSD) očekává při 3 000 pozitivně testovaných denně?

Já doufám, že to bude brzy.

Co si pod tím představit?

Na přesné datum bych musel mít křišťálovou kouli. Ale logiku by mělo, že když vrátíme děti do škol a budou se potkávat tam, mohly by se snad potkávat i na sportovních kroužcích. Ovšem je to v gesci ministerstva zdravotnictví. Já sám teď považuji sport za něco nesmírně důležitého, protože je to ta nejlepší prevence. Jenže už před koronavirem byla obezita u dětí velkým problémem, navíc měly špatné návyky, seděly u počítačů, chyběl jim pohyb. Se sportem jsou spjaty i povinnosti, které jako rodičové chceme potomky naučit, a ty teď nemají. Těžko se naučí vyhrávat a prohrávat. Chybí jim kolektiv. Proto je to obrovská priorita, byť nevím, jak vzdálená. Navíc bez dětí a bez amatérského sportu nevychováme reprezentanty, a právě spodek této pyramidy teď dostává nejvíc na frak. Ovšem nyní je klíčové, abychom koronavirus utlumili.

Zleva generální manažer mužské basketbalové reprezentace Michal Šob, předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda, předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička a předseda Českého hokeje Tomáš Král. Všichni vystoupili v Praze na tiskové konferenci k restartu profesionálního sportu v Česku.

To chce asi každý. Ale před chvíli jste řekl, že každé ministerstvo, což tak trochu vaše agentura je, podporuje své odvětví.

Ano, proto dáváme vládě a ministerstvu zdravotnictví k posouzení dvě roviny. Na té jedné je lockdown a epidemiologické dopady, na té druhé ekonomické dopady. Aby spolky, pokud by nedošlo k částečnému rozvolnění, vůbec přežily. Spousta peněz k nim sice jde z veřejných zdrojů, ale je na posouzení vlády, jak daleko můžeme jít, aby se nám kluby nerozpadly. My musíme udržet sportovní infrastrukturu i profesionální sportovní zaměstnance. Protože ve chvíli, kdy se nám tento systém rozpadne, těžko ho budeme dávat dohromady. Ale nejdůležitější je teď zploštit křivku. Až bude situace lepší, zase budeme moct jít na závody, zaplatit klidně poplatek, startovné. Díky čemuž pořadatel přežije a bude to pro něj lepší, než aby vypisoval žádosti o náhrady a dotace.

Věříte tedy, že se amatérský a mládežnický sport rozjede do konce roku? Ptám se i proto, že spousta rodičů teď otálí, zda má zaplatit příspěvky, což kluby finančně ohrožuje.

Chci tomu konci roku věřit, jsem celoživotní optimista. Myslím, že si všichni uvědomujeme vážnost situace a rychlost změny, která po létě přišla. Jsou tu obrovská čísla nakažených a spousta lidí zjistila, že to není jen obyčejná chřipečka. Zároveň jsem přesvědčen, že sportovci jsou chráněni silným organismem, a chci věřit, že bude lidem brzy dovoleno se hýbat a pracovat na kondici. A přál bych si, aby rodiče, kteří si to mohou dovolit, příspěvky klubům, kam chodí jejich děti, zaplatili. Výrazně jim to pomůže.