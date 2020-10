Basketbalové kluby prosí Hniličkovu agenturu: Jednejme o obnovení ligy

Kluby v dopise uvedly, že nutnost opatření k zastavení pandemie plně chápou. „Zároveň je potřeba si uvědomit, že tyto kroky mají naprosto fatální dopady na podnikání profesionálních basketbalových klubů, které je nutné vnímat i jako důležitou součást výchovy reprezentantů a nositele kvality basketbalu v České republice,“ uvedly kluby.

„Je třeba si uvědomit, že kluby již během první vlny pandemie vyvinuly značné úsilí, aby snížily náklady na možné minimum včetně dohod s hráči o ponížení odměn atd. Přičemž se musely vyrovnat s výpadky na straně příjmů - vstupné, partneři, služby - které nebyly státem nijak kompenzovány,“ stojí v dopise.

Kluby kvůli tomu do nového ročníku, který odstartoval v září, vstoupily s nižšími rozpočty a v nich pracují s výrazně nižšími příjmy mimo jiné i kvůli nutnosti kompenzací obchodním partnerům za výpadek reklamního plnění během první vlny pandemie, kvůli níž byla zkrácena předchozí sezona.

„Kluby toto nesmírně složité období nemohou překlenout a zvládnout bez pomoci a kompenzace ušlých příjmů. Je třeba si uvědomit, že se jedná o obchodní subjekty se všemi právními a ekonomickými dopady, stejně jako u jiných činností. Byť je to mnohdy i mediálně zpochybňováno,“ uvedla dvanáctka klubů.

Týmy také upozornily na dopady na hráče, které je podle nich nutné vnímat jako podnikatele, které živí jejich tělo. „Bez tréninků vzniká do budoucna velké riziko. Hráči uvažují o ukončení kariér, nedává jim to smysl,“ uvedly. Poukázaly také na to, že výpadek tréninků i soutěží bude mít dopad i na výkony reprezentace, kterou čeká kvalifikace mistrovství Evropy i olympiády.

Kluby proto předložily Národní sportovní agentuře několik požadavků pro jednání s vládou. Chtějí povolení k přípravě a konání zápasů alespoň bez diváků. Chtějí kompenzovat ušlé příjmy stejně jako u jiných činností a vyzvaly NSA, aby s úřady jednala o zahrnutí těchto bodů do opatření už v nově vyhlášeném nouzovém stavu od 4. listopadu.