Děčín v lize zaútočí na třetí místo, Ústí narazí na USK, či Kolín

Základním předpokladem k tomu je porazit ve středu na domácí palubovce Pardubice, které mohou za určitých okolností dokonce zaútočit na druhou pozici.

„Věřím, že s pomocí našich fanoušků urveme výhru a naladíme se dobře na play off. Důležité bude pohlídat si doskok a podkošové hráče. Nicméně nejdůležitější bude naše hra. K bojovnosti a agresivitě na obranné polovině musíme přidat produktivitu v útoku,“ velel na klubovém webu děčínský rozehrávač Ondřej Šiška.

Před závěrečným kolem skupiny A1 je jisté, že Nymburk vyhraje dlouhodobou část, Ústí půjde do předkola a Opava skončí šestá. Pokud by Děčín v derniéře porazil Pardubice, srovnal by s nimi celkovou bilanci, a navíc by měl lepší vzájemné zápasy (3:1).

Při současné výhře Olomoucka v Opavě by se posunul na konečné čtvrté místo, při porážce Olomoucka v Opavě by se bilance týmů od třetího do pátého místa srovnala a Válečníci jako vítězové minitabulky by se dokonce radovali z konečné třetí pozice.

Pardubice jsou před posledním kolem jen o výhru zpět za druhými Svitavami, s nimiž mají lepší vzájemné zápasy, a při případné bodové shodě s Tury by slavily druhou pozici.

Ve hře o druhé místo je ale také Olomoucko. To má aktuálně shodnou bodovou bilanci jako Pardubice, s nimiž má lepší vzájemné zápasy a naopak se svitavskými Tury horší.

Ústí skončí už jistě sedmé a půjde do předkola, v němž narazí na Kolín, či USK Praha. Ve středu v 18 hodin Sluneta doma vyzve Svitavy, hájící druhé místo. „Chceme především navázat na velmi slušný a bojovný výkon z Pardubic a připravit se na předkolo,“ řekl trenér Antonín Pištěcký.

Sluneta o tři roky prodloužila smlouvu s původně plzeňským mladíkem Martinem Davidem.