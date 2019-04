Sráží nás, že nejsme naštvaní, hledá Pecka důvody ústeckého tápání

„Chybí nám klid a sebevědomí. A hlavně být naštvaní už od začátku zápasu, ne až ve druhém poločase, kdy je už téměř rozhodnuto,“ našel Pecka hlavní body ke zlepšení.

Jeho mužstvo přitom bylo rozparáděné, ale z ligového výsluní Sluneta spadla. Po pozitivní sérii se hřála na třetí pozici, po negativní šňůře klesla až do předkola play off.

„Sedmé místo není zklamaní,“ míní dlouhán. „Samozřejmě šestka by byla lepší, měli bychom klid a splněný cíl. Nepodařilo se to, ale není čas ztrácet hlavu. Čeká nás předkolo s Kolínem a musíme ho zvládnout.“

Posledních 11 kol = 10 porážek. Do klíčové části sezony nejde Sluneta v ideálním rozpoložení. „Klasicky máme deku. V každé sezoně to je up and down, byli jsme třetí a teď máme co dělat, abychom se dostali do play off,“ odfoukl si Pecka, v nadstavbě A1 nejlepší ústecký střelec s průměrem 12,7 bodu na zápas.

Neúspěšné období nastalo po vyhazovu svéhlavého Američana Wallaceho. Udělal věci, které se neslučovaly s možností jeho dalšího působení v kabině. Jaké, klub tají. „Ten borec byl chladnej, důležitý koš dal. Ale už tady není asi deset zápasů, takže na otázky typu s Wallacem nebo bez Wallaceho nemám odpověď,“ krčí tahoun rameny.

Dlouhodobou část ukončila ústecká domácí porážka 78:85 od druhých Svitav a pandy jsou přesvědčené, že se s nimi znovu potkají ve čtvrtfinále. V předkole narazí na Kolín, posledního postupujícího do vyřazovací části.

„Předkolo musí být start-cíl. Není jiná cesta než je dvakrát porazit, nejlíp s přehledem. Vyčistit si hlavu před play off a na Svitavy jít nabuzení,“ plánuje Pecka; úvodní duel předkola vypukne dnes na Slunetě v šest vpodvečer.

S Kolínem to má Ústí 1-1, oba zápasy těsné. „To ještě byli ve formě, teď jim začaly problémy s penězi, hromada hráčů odešla, viz Číž a Šafarčík, to něco signalizuje. Jsme lepší,“ tvrdí Pecka. „Pak si zahrajeme proti druhému jako loni, kdy jsme skoro vyřadili Pardubice. Jsme toho schopní i letos. Jen nesmíme začínat zápasy blbě jako ty poslední.“