Nečitelný finiš. NBL se dočká velkého souboje o třetí místo

Jak to celé může dopadnout? Zápletka pro poslední kolo nadstavby je skutečně dokonalá. 1. Svitavy stále mají vše ve vlastních rukou. Pokud zvítězí v Ústí, nemusejí se ohlížet na Pardubice, které mají lepší vzájemné zápasy a v případě výhry v Děčíně by Turům mohly sebrat druhou příčku. 2. Olomoucko má se Svitavami horší vzájemnou bilanci, takže už je nemůže předstihnout. Naopak ji má lepší s Pardubicemi i s Děčínem (ovšem vždy jen ve dvojici; v trojici už je lepší Děčín), což znamená, že určitě skončí třetí, nebo čtvrté. 3. Pardubice mohou v případě výhry skončit od druhého do čtvrtého místa v závislosti na výsledcích Svitav s Olomouckem. Pokud prohrají, klesnou na páté místo za Děčín, který má lepší vzájemnou bilanci. 4. Pokud Děčín porazí Pardubice, může nadstavbu završit na třetím či čtvrtém místě (v závislosti na výsledku Olomoucka v Opavě). Jestliže prohraje, zůstane pátý.