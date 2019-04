Kvůli marodce nám chybí energie, lituje svitavský kouč Růžička

„Neměla by to být výmluva nebo nějaké alibi, ale kvůli naší marodce nám chybí energie a síla. Hrajeme v devíti hráčích, a to v nejvyšší soutěži prostě nejde,“ smutnil po utkání trenér Turů Lubomír Růžička, kterému během zápasu s Opavou do výčtu zraněných přibyl Šimon Puršl.

Slezané utkání vesměs od začátku kontrolovali a vedli po každé čtvrtině. O 24 bodů po té třetí, ve které nasázeli Turům pět trojek z celkových třinácti.

Co do skóre byla nejvyrovnanější poslední desetiminutovka, ve které byla k vidění i přes čtyři minuty trvající pasáž bez jediného koše na obou stranách. Opava ji vyhrála 14:13, ale její náskok z předešlého průběhu na vítězství bohatě stačil.

Další utkání, poslední ve skupině A1, čeká svitavské hráče ve středu od 18 hodin na palubovce Slunety Ústí nad Labem.