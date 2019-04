Svitavy chtějí zastavit příval porážek. Úkolem je urvat druhé místo

1. Turům se momentálně zoufale výsledkově nedaří. Padli čtyřikrát za sebou; postupně nestačili na mistrovský Nymburk, dále na Pardubice, Děčín a teď ve středu ani na Brno.

2. Opava se naopak vzchopila; po 49bodovém výprasku od Olomoucka v Prostějově z 16. března z dalších pěti zápasů tři získala pro sebe, přičemž se superfavoritem z Nymburka prohrála o jediný bod. Díky tomu poskočila ze sedmého místa na současné šesté.

3. Trenérům Svitav v rotaci stále chybějí tři hráči: mladý rozehrávač Kotásek a především duo opor O’Brien-Slezák. Opavané pak budou postrádat jen pivota Kvapila. Přesto neexistuje, že by si Tuři do hlav pouštěli myšlenky na případnou další porážku, to prostě nelze ani v podobné krizi. A ve hře je zkrátka moc.

„Jsme si vědomi toho, že náš herní projev teď není dobrý, ale s Opavou jsme připraveni ukončit naši šňůru proher,“ vyhlásil odhodlaně pivot Svitav Šimon Puršl. „Musíme se soustředit na to, že zbývá jeden krok k tomu, abychom po nadstavbové části skončili druzí, a věřím, že to zvládneme v sobotu urvat,“ pokračoval reprezentant.

Jeho mančaft má protivníku ze Slezska co vracet. Ve vzájemném zápase z 6. kola skupiny A1 totiž Tuři od Opavy schytali debakl 68:110.

„Opava se již dostala ze zdravotních problémů, kterými procházela v průběhu sezony, a nás čeká těžké utkání, proti opět skvěle střílejícímu soupeři,“ poznamenal asistent trenéra Svitav Lukáš Pivoda.

Podle něho se Tuři musejí zaměřit především na důsledné pokrývání opavského přechodu do útoku a přirozeně i na obávanou střelbu Slezanů z perimetru.

„I přes momentální marodku a nepřesvědčivé výkony z posledních utkání jdeme do zápasu udělat vše pro naše vítězství,“ řekl Pivoda.