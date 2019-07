Hardenovo tvrdé ne a kupa výmluv. Američanům se rozpadá nominace

První omluvenky trenéru Greggu Popovichovi, jeho asistentům Stevu Kerrovi, Lloydu Piercovi a Jayi Wrightovi a dalším stavitelům amerického výběru přišly už na jaře. A daly se předpokládat. Účast LeBrona Jamese, Stephena Curryho nebo Kawhiho Leonarda asi byla jen zbožným přáním fanoušků.

A když dal Teamu USA v polovině července košem také pivotmanský gigant Anthony Davis (chce se soustředit na svou první sezonu v LA Lakers a boj o klubový návrat na výslunní, pak prý řekne ano na olympiádu v Tokiu), málokoho tím zaskočil.

Problém nastal před pár dny. To se ze sestavy odhlásil také nejlepší kanonýr posledních let James Harden. Vousáč z Houstonu vyhlásil, že jeho jedinou misí pro příští týdny bude ladit noty s novým spoluhráčem Russellem Westbrookem.

A strhl s sebou lavinu.

V rychlém sledu následovala ne i od jeho klubového spoluhráče Erika Gordona a portlandského C. J. McColluma. Washingtonský kanonýr Bradley Beal si uvědomil, že vlastně v době startu šampionátu, na přelomu srpna a září, očekává narození druhého potomka. Do Šanghaje tedy taky nejede.

Tobias Harris se od pondělí chce plně soustředit na nový ročník v týmu Philadelphie.

Zázračný teenager a jednička letošního draftu Zion Williamson - se kterým se pro Čínu taky trochu počítalo - se omluvil pro změnu z přípravného kempu pro americké naděje, které mezi profesionály začínají. Chce doléčit zranění z Letní ligy NBA a dává přednost klubovým povinnostem v New Orleans.

Touhu odjet na světový šampionát naopak projevil rozehrávačský matador Kyle Lowry. Nezastavila ho ani čerstvá operace poraněného palce.

Šance českého týmu, že dokáže superfavorita na úvod šampionátu 1. září zaskočit? Ta se stále ještě limitně blíží nule.

Velezkušený reprezentační ředitel Jerry Colangelo zůstává v klidu. „To pro nás není nic nového. Máme k dispozici fůry talentovaných hráčů,“ poznamenal k omluvenkám. A má pravdu.

Utrpět může nanejvýš prestiž turnaje.

Z největších hvězd na soupisce zůstává ještě rozehrávač Damian Lillard. Portlandské eso bylo dlouho přehlíženo v NCAA, v NBA i v reprezentaci; když se vlast konečně ozvala, on jí - zatím? - nemíní ukázat záda.

A o start zatím stojí i bostonská posila na rozehrávku Kemba Walker, podkošový veterán Kevin Love (Cleveland) nebo nejlepší doskakovač minulé sezony Andre Drummond (Detroit).

Světové šampionáty byly tradičně prostorem pro nastupující generaci amerických hvězd a letos by to měli potvrdit Kyle Kuzma (LA Lakers), Myles Turner (Indiana), Donovan Mitchell (Utah) nebo Jayson Tatum (Boston).

Velkou šanci dostat se do nominace mají i Harrison Barnes(Sacramento), Khris Middleton, Brook Lopez(oba Milwaukee), Paul Millsap(Denver) a P. J. Tucker(Houston).

Zužující se kádr už vyvolal dvě dodatečné nominace. Po šanci reprezentovat hvězdy a pruhy vděčně skočili pracanti Marcus Smart (Boston) aThaddeus Young (posila Chicaga).

Marcus Smart se hlásí do služby:

I love playin don’t matter where. But playing for @usabasketball is somethin I’ve been a part of for a while. I take it serious & am  to even be thought of. ☘️ is everything to me. But to wear  means the world to me. To do it w my teammates @KembaWalker & @jaytatum0 is  