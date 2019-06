Harden jako hlavní kanón, Čechy se chystají rozebrat i Davis s Bealem

Levoruký střelecký fantom z Houstonu má představovat největší ofenzivní hrozbu americké mašiny, jež bude na šampionátu v Číně obhajovat triumfy z Turecka 2010 a Španělska 2014.

Legendární kouč Gregg Popovich, pětinásobný vítěz NBA se San Antoniem, však disponuje řadou dalších hvězd.

Osmnáctičlenná sestava pro srpnový minikemp amerického výběru v Las Vegas bude oficiálně zveřejněna až příští týden, do zámořských médií ovšem pronikají jména nominovaných.

Hardena by měli podporovat jeho houstonští spoluhráči Eric Gordon a P. J. Tucker, dorazí Anthony Davis (zatím ještě New Orleans), Kemba Walker (Charlotte), Donovan Mitchell (Utah) či portlandské duo Damian Lillard a C. J. McCollum.

Proti Tomáši Satoranskému by měl v čínském duelu stanout jeho washingtonský spoluhráč Bradley Beal. A jsou tu i další velmi produktivní střelci: Khris Middleton a Brook Lopez z Milwaukee, Kyle Kuzma z LA Lakers či Jayson Tatum z Bostonu.

Z pivotů sáhl Popovich po svém klubovém svěřenci LaMarcusi Aldridgeovi, šanci má Kevin Love z Clevelandu, nejlepší doskakovač NBA Andre Drummond (Detroit) i skvělý blokař Myles Turner (Indiana). Zkušenosti hovoří pro denverského veterána Paula Millsapa.

Většinou jde o hráče, kteří v NBA sázejí přes dvacet bodů na utkání, anebo jsou k této metě velmi blízko. A ještě větší stars se v nominaci mohou objevit na poslední chvíli.

Prvnímu týmu bude v Las Vegas dělat sparingpartnera desetičlenná sestava, v níž se objeví další zajímavá jména. Velkým lákadlem pro fandy je předpokládaná jednička blížícího se draftu Zion Williamson, který možná dostane šanci probojovat se i do závěrečné nominace pro Čínu.

Tým Spojených států se v srpnových přípravných zápasech utká se Španělskem v Anaheimu, hned dvakrát s Austrálií v Melbourne a v generálce na šampionát s Kanadou v Sydney.

A pak, pak už přijdou v po střechu napěchované osmnáctitisícové aréně v Šanghaji na řadu v úvodním duelu mistrovství světa Češi.