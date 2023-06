Poslední šance. Kapitánka basketbalistek vypráví o ME, tetování i Star Wars

„Tetování se mi líbí, připomíná mi, že mé zážitky se opravdu staly, že nešlo o žádný sen.“

Nápisem „Dolce Vita“ odkazuje na četná angažmá v Itálii, kde si oblíbila sportovní i kulturní prostředí. „Nejkrásnější země,“ vypálí.

Na vnitřní straně bicepsu ukazuje, jak si nedávno volné místo zčásti zaplnila právě košem, na který střílí. Ještě plánuje dodat nápis v angličtině. „Něco ve smyslu, že každý zápas se má hrát, jako by byl vaším posledním, což bude i vzpomínka na mou kariéru.“

Ano, ve 33 letech už cítí únavu z četných basketbalových bitev, těší se i na prostor pro osobní život. O to větší motivaci a touhu uspět v sobě probouzí na probíhajícím mistrovství Evropy. „Mám poslední šanci. Kdy jindy než teď,“ uvědomuje si.

Coby nejzkušenější členka týmu se podílela na překvapivém postupu až do čtvrtfinále. Tak daleko se Češky na EuroBasketu dostaly naposledy před deseti lety. Ve čtvrtek od 12:15 se v Lublani o postup mezi poslední čtyřku utkají s Maďarkami. „Když jsme se dostaly až sem, tak se budu bít až do poslední vteřiny,“ ujišťuje.

Pohání ji i před turnajem velmi vzdálená, ale nyní reálná možnost probojovat se do kvalifikace o hry v Paříži. Pokud Češky na Maďarky vyzrají, mají jistotu, jestliže prohrají, dostanou ještě jednu příležitost.

„Hrát na olympiádě je sen,“ nezastírá Březinová. „Ale jsem realista a vím, že je vzdálený. Uděláme pro něj vše, nicméně někdy už basketbalové dovednosti bojovnost převyšují. Nemůžeme všechno hrát na náhodu.“

Naráží tím na fakt, že Češky s věkovým průměrem 24 let na mistrovství slaví úspěchy především díky zarputilosti a odhodlání, příliš pohledným stylem se neprezentují.

„Z vítězství máme samozřejmě radost, ale z předvedené hry už tolik ne,“ líčí Březinová. „S tím, co hrajeme, je postup do osmičky malý zázrak.“

Spoluhráčkám, z nichž dvěma je o 15 let méně, se snaží předávat postřehy. „Jak se ještě víc vyhecovat, co a jak hrát, co bránit, kde být, kam koukat... A na takové věci musí přijít hlavně samy.“

Před čtvrtfinále, k němuž se Češky musely přesunout z Tel Avivu, kde odehrály základní skupinu a předkolo, do Lublaně, nabádá k opatrnosti.

„Mám trošku strach z toho, jak jsou všichni v euforii, že jsme se dostaly až sem. Je tady osm týmů, které mají jasný cíl a jdou si za ním na milion procent. Už není krok zpátky. Zápas bude těžký a tvrdý.“

Maďarky poskládaly kádr výhradně s hráček z domácí ligy, ve skupině předčily i favorizované Srbsko. „Umí tvrdý a rychlý basket, mají sílu pod košem, taky spolu hrají dlouho. Naopak jedna z našich nevýhod je, že máme hodně nový tým,“ cítí kapitánka.

Navzdory všem překážkám Češky postupují. A ještě jedno vítězství by Březinovou jistě donutilo přemýšlet o dalším tetování k oslavě obřího úspěchu na sklonku kariéry.