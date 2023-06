Vstávání ve čtyři ráno a přelet. Teď Češky zamakají na miliardu procent

Z Izraele odletěly v úterý v osm ráno místního času, ve vzduchu se speciálem mezinárodní basketbalové federace FIBA strávily tři a půl hodiny. „Moc jsme se nevyspaly, jednak jsme byly po výhře nad Řeckem plné emocí, zadruhé jsme musely vstávat okolo čtvrté,“ přiblížila Petra Holešínská. „Ale v úterý jsme netrénovaly, jen jsme se šly kouknout na Slovensko proti Německu.“

Ve středu si už reprezentantky prostředí v Lublani poprvé vyzkoušely, musejí si zvykat na mnohem větší halu než v Tel Avivu, kde nejprve obsadily druhou příčku ve skupině B, načež v pondělním předkole porazily Řekyně 79:76, čímž si vysloužily místenku mezi poslední osmičkou a přesun do druhého dějiště šampionátu.

„Koše jsou trošku jiné, míče se od nich dost odrážejí a jsou hodně nafouklé. Ale podle mě nám to docela padlo,“ pousmála se po první tréninkové fázi Tereza Vyoralová.

Právě ona je jedinou pamětnicí poslední účasti českých basketbalistek ve čtvrtfinále mistrovství Evropy, na šampionátu ve Francii před deseti lety teprve sbírala zkušenosti.

„I kvůli tomu, že jsem tam moc nehrála, tak se mi vzpomínky nevybavily. Zato teď mám úplně jinou zodpovědnost, i to jinak prožívám. Jsem ráda, že jsme s tímhle týmem postoupily do první osmičky, myslím, že to je velký úspěch, od kterého se můžeme v příštích letech odrazit.“

Připomíná tím nadějnou sestavu s věkovým průměrem 24 let, kterou trenérka Romana Ptáčková poskládala. Mladé Češky na šampionátu ukazují bojovnost, dravost a rovněž povzbudivé výsledky.

„Nejvíc nám asi pomohla hned první výhra nad Itálií, kdy jsme si dokázaly, že můžeme hrát i s takovou evropskou velmocí,“ přemítá Holešínská. „A je dobré, že v každém zápase se ukáže někdo jiný, takže soupeřky můžeme překvapit. Už před turnajem jsem říkala, že nefungujeme tak, že si jedna hráčka vezme míč a dá dvacet bodů.“

Kdo se ukáže ve čtvrtek proti Maďarsku?

Dobrou zprávou pro národní tým je, že Eliška Hamzová, která si v pondělí proti Řekyním lehce namohla kotník, bude plně připravena.

„A stav Veroniky Voráčkové je zhruba stejný jako před utkáním s Izraelem, takže zase ukáže až předzápasová rozcvička, jestli bude schopná nastoupit na sto procent,“ prozradila trenérka Ptáčková.

České basketbalistky slaví postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy.

V případě, že by její svěřenkyně Maďarsku podlehly, na šampionátu budou pořád bojovat o hodnotný úspěch. Prvních šest týmů, v případě, že mezi nimi bude i Francie, si zajistí postup do kvalifikace o olympijské hry v Paříži v příštím roce.

„To je taková třešnička, všechny víme, o co hrajeme,“ podotýká Vyoralová. „Nejdřív ale máme čtvrtfinále, do kterého musíme dát miliardu procent. V pátek máme zase volno, je určitě super, že i když prohrajeme, tak máme furt o co hrát.“