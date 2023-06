PROGRAM: Basketbalistky proti evropské elitě. Úvod s Itálií, bojují i o Paříž

Ze čtyř čtyřčlenných skupin zamíří vítězky přímo do čtvrtfinále, družstva ze druhých a třetích míst se o poslední osmičku utkají v předkole. Skupiny A a B se odehrají v Tel Avivu, skupiny C a D v Lublani, která uspořádá i všechny duely od čtvrtfinále dál.

Reprezentantky na posledních dvou EuroBasketech skončily až 15., nyní omlazená, ale dravá sestava pod vedením trenérky Romany Ptáčkové věří ve výrazně lepší výsledek.

Motivací může být i fakt, že prvních šest celků z mistrovství postoupí do kvalifikace o olympijské hry v Paříži v příštím roce.

Skupina B, Tel Aviv

Čtvrtek 15. června

14:00 Itálie - Česko

17:15 Belgie - Izrael

Pátek 16. června

11:15 Česko - Belgie

14:30 Izrael - Itálie

Neděle 18. června

14:15 Belgie - Itálie

17:00 Česko - Izrael

Skupina A, Tel Aviv

Čtvrtek 15. června

11:15 Černá Hora - Řecko

20:00 Lotyšsko - Španělsko

Pátek 16. června

17:15 Řecko - Lotyšsko

19:45 Španělsko - Černá Hora

Neděle 18. června

11:15 Černá Hora - Lotyšsko

19:45 Španělsko - Řecko

Skupina C, Lublaň

Čtvrtek 15. června

18:00 Velká Británie - Slovinsko

20:45 Německo - Francie

Pátek 16. června

15:00 Francie - Velká Británie

18:00 Slovinsko - Německo

Neděle 18. června

12:15 Německo - Velká Británie

18:00 Slovinsko - Francie

Skupina D, Lublaň

Čtvrtek 15. června

12:15 Slovensko - Maďarsko

15:00 Turecko - Srbsko

Pátek 16. června

12:15 Maďarsko - Turecko

20:45 Srbsko - Slovensko

Neděle 18. června

15:00 Maďarsko - Srbsko

20:45 Turecko - Slovensko

Předkolo play off

Pondělí 19. června, Tel Aviv

druhý tým ze skupiny A - třetí tým ze skupiny B

třetí tým ze skupiny A - druhý tým ze skupiny B

Úterý 20. června, Lublaň

druhý tým ze skupiny C - třetí tým ze skupiny D

třetí tým ze skupiny C - druhý tým ze skupiny D

Play off, Lublaň

Čtvrtek 22. června

vítěz skupiny A - druhý tým ze skupiny C / třetí tým ze skupiny D

vítěz skupiny B - druhý tým ze skupiny D / třetí tým ze skupiny C

vítěz skupiny C - druhý tým ze skupiny A / třetí tým ze skupiny B

vítěz skupiny D - druhý tým ze skupiny B / třetí tým ze skupiny A

Sobota 24. června

1. semifinále

2. semifinále

1. zápas o olympijskou kvalifikaci mezi poraženými čtvrtfinalisty

2. zápas o olympijskou kvalifikaci mezi poraženými čtvrtfinalisty

Neděle 25. června

20:00 finále

17:00 zápas o 3. místo

14:15 zápas o 5. místo, finále olympijské kvalifikace