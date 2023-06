ONLINE: Basketbalistky na ME usilují o čtvrtfinále, bojují s Řeckem

Češky v Tel Avivu obsadily druhé místo ve skupině B, když porazily domácí výběr i Itálii a nestačily na Belgii. Řekyně skončily třetí ve skupině A, poradily si jen s Lotyškami a podlehly Španělkám a Černé Hoře.

Vítězky postoupí do čtvrtečního čtvrtfinále ve slovinské Lublani, v němž narazí na Maďarsko, které překvapivě ovládlo skupinu D před Srbskem.

„Jsou podobný tým jako my. K úspěchu budeme potřebovat trojky, proti Izraeli se nám moc nedařily. A když ubráníme Fasoulaovou a Spanouovou, tak to bude pohodička a můžeme jet do Slovinska. Ale jsem realista, mají zkušený tým a bojovné hráčky,“ zmiňuje česká kapitánka Renáta Březinová dvě největší hvězdy soupeřek.

Mariella Fasoulaová působí v euroligové Salamance, proti Černé Hoře zaznamenala 15 bodů a devět doskoků, proti Lotyšsku dokonce 22 bodů a jedenáct doskoků. Artemis Spanouová z francouzského Bourges dala v obou těchto partiích stejně bodů, proti Španělkám si připsaly 14, respektive deset bodů, dařilo se jim i pod koši.

Češky už mohou počítat s Veronikou Voráčkovou, která proti Izraeli hrála na šampionátu poprvé po zotavení ze zranění kotníku a uvedla se 16 body. Mezi další opory patří Březinová či rozehrávačka Eliška Hamzová, do čtvrtfinále EuroBasketu by se reprezentantky vrátily po deseti letech.

Zajistí si cestu z Tel Avivu do Lublaně? Sledujte v podrobné reportáži.